¿Sólo juegan futbolistas argentinos? es una pregunta que se repite cuando se habla del Club Argentino en España. Y la aclaración llega rápido porque ésa no es una condición para ser parte del Granadero. “Argentina tiene una esencia multicultural y el Club Argentino representa eso mismo, las puertas están abiertas. El documento es anecdótico, no tiene importancia. Siempre que tenga esa pasión por el fútbol que sentimos nosotros y quiera dejar todo por la camiseta, cualquier buen jugador será bienvenido”, explica Adrián Varela, presidente de la institución madrileña.

Por eso, entonces, no debe sorprender que muchos países estén representados por los fubolistas del Argentino. Actualmente, en el plantel conviven argentinos con españoles, colombianos, venezolanos, un mexicano y un camerunés. Hasta la temporada pasada también hubo un uruguayo.

Y entre los juveniles también aparecen jugadores de Perú y Marruecos. “Tenemos una gran diversidad, que va de la mano con el sentir del pueblo argentino que es receptivo e integrador. Esos mismos principios también los tenemos en la identidad del club”, agrega el presidente y fundador del Granadero junto a Gustavo Nomdedeu.

Festejo en el vestuario de los más chicos del Granaderos. (Foto: Club Argentino).

La lista del plantel y sus nacionalidades

Diogo Salazar: México

Housni Ngouen: Camerún

Franyerbis: Venezuela

Manuel Otalora: Colombia

Leonel Miguelez: Argentina

Matias Saitta: Argentina

Rafael Zeni: Argentina

Francisco Raggio: Argentina

Lucas Appiolaza: Argentina

Sebastián Muñoz: Colombia

Nahuel Russo: Argentina

Oziel Maratta: Argentina

Amado Vázquez: Argentina

Ángel Escalona: Venezuela

Bruno Servian: Argentina

Viani: España

Ricky Jiménez: España

Robertiz: Venezuela

Kevin Romero: Argentina

Alex Mena: Colombia

Franco Soldati: Argentina

Vladimir Covalschi: Argentina

Agustin Álvarez: Argentina

José Zambrano: Venezuela

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