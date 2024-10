Vuelve el gran verdugo de Scaloni en la Selección Argentina para reemplazar al DT de 100 millones

Debido a los malos resultados cosechados en sus 14 meses de trabajo, el experimentado entrenador italiano, Roberto Mancini, fue despedido de la Selección de Arabia Saudita, con la que tenía un suculento contrato en el que pagaban la impresionante cifra de 100 millones de dólares.

Con el objetivo de lograr la clasificación al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, desde la selección del país árabe tomaron la decisión de contratar un nuevo DT, y el mismo es ni más ni menos que Hervé Renard, un viejo verdugo tanto de Lionel Scaloni como de la Selección Argentina.

El entrenador francés, que viene de un último paso por la Selección Femenina de Francia y que le ganó a la Albiceleste en el Mundial de Qatar 2022, tendrá su segundo paso al mando de la Selección de Arabia Saudita que viene de capa caída, ya que solamente ganó 7 de sus últimos 18 partidos.

En cuanto a la última experiencia laboral, Renard llevó al combinado francés a los cuartos de final del Mundial Femenino donde perdió contra Australia, el seleccionado local. Además, dirigió en los Juegos Olímpicos de París, y presentó su renuncia luego de ser eliminado a manos de Brasil.

Hervé Renard volvió a la Selección de Arabia Saudita.

Ahora, tendrá la difícil tarea de volver a clasificar a Arabia Saudita al Mundial y el contexto no es el mejor, ya que marcha tercero en el Grupo C de la tercera ronda y no le alcanzaría para meterse de manera directa a la próxima cita mundialista, que será en menos de dos años.

Los números de Hervé Renard como entrenador de Arabia Saudita

A lo largo de su primer paso como entrenador de la Selección de Arabia Saudita desde el 2019 a 2023, el entrenador francés de 56 años dirigió un total de 44 partidos, con un saldo de 18 victorias, 12 empates y 14 derrotas, logrando así el 50% de los puntos posibles.

Mancini apuntó contra los jugadores tras su salida de la Selección de Arabia Saudita

Algunos medios italianos confirmaron que hace tiempo la relación entre Roberto Mancini y los jugadores de la Selección de Arabia Saudita lejos estaba de ser ideal y eso quedó ratificado con las declaraciones del entrenador italiano luego de ser despedido: “A veces pienso que los jugadores tienen que asumir la responsabilidad”.

Además, agregó: “ En mi vida, cuando era jugador, asumí la responsabilidad porque es fácil decir que es culpa del entrenador. Es demasiado fácil, pero muchas veces no es así. Porque cuando el entrenador le enseña todo al equipo y han mejorado como equipo, después, algunos jugadores tienen que poner en el campo algo de calidad, si no lo tienen, claro que es difícil”.

