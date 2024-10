Roberto Ayala reveló que puede haber sorpresas en las próximas convocatorias de Argentina: "No dejamos escapar nada"

Aunque no quiso poner plazos a la continuidad de Lionel Messi, como mayor exponente de la generación campeona del mundo en 2022, el integrante del cuerpo técnico de Scaloni dijo que el recambio está cerca.

Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico que lidera Lionel Scaloni, valoró la llegada de nuevos futbolistas a la Selección Argentina por entender que el gran recambio en el plantel que se coronó campeón en el Mundial de Qatar está cerca y por ello reveló que hay jugadores en observación constante, que podrían aparecer en futuras convocatorias.

“Hay un número de jugadores que nosotros seguimos, aunque no estén viniendo. De los que ya estuvieron y los que no. No dejamos escapar nada. Tratamos de verlos a todos. Cada lista que conforma Leo, elige a los que cree que están mejor. Está bueno que haya un proceso de juveniles que culmine en la mayor, cruzarnos, tener interacción con jugadores de la Sub-20 o la Sub-23 y ver también el progreso de esos futbolistas”, señaló en diálogo con DSports Radio.

Y agregó: “La búsqueda es que estén los que se lo merecen, los que se han ganado esa oportunidad. Valoramos los momentos. Rescato mucho de Leo saber ver en qué momento. Nosotros en los entrenamientos sacamos muchas conclusiones, nos permite ver cómo se desenvuelve un jugador en diferentes situaciones, con sus compañeros. Hay chicos que están haciendo sus primeras armas y algunos lo han aprovechado “.

Según Ayala, el recambio en la Selección Argentina está cada vez más cerca: “Es fútbol, pasan muchas cosas y todo puede cambiar rápido. A los chicos le decimos que aprovechen las oportunidades, porque el tren de la Selección no pasa todos los días. Es sumarse, es subirse, que es lo que le dice a los chicos Lionel. Que sean descarados, que sean lo que son en sus clubes. No hay secretos. Hay cambios que se dan por forma natural, otros por decisión del futbolista de poner fin a una trayectoria de Selección“.

Elogios a Nicolás Paz

Entre esos futbolistas que están haciendo sus primeras armas en la Selección mayor, Roberto Ayala destacó a Nicolás Paz, jugador del Como, ex Real Madrid, quien sumó sus primeros minutos en el último duelo de Eliminatorias ante Bolivia y dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico. “Leo ya lo venía viendo en su club. Sinceramente estaba destacando. Eso es lo que buscamos, que lo que hacen en su club también lo puedan hacer a nivel Selección“.

No hay plazos para Messi

En sintonía con las declaraciones que el propio Lionel Messi ha hecho en reiteradas ocasiones sobre su futuro, Roberto Ayala dijo que en la Selección Argentina no hay plazos para Messi. “Es disfrutar el momento en el que está. El fútbol le está devolviendo lo que hizo a lo largo de su trayectoria. Le tocó vivir la mejor parte al final y lo disfruta”, señaló.

Y agregó: “Se nota cuando no está. Es el capitán, el referente. Ha adquirido una gran madurez. Ya no puedo hablar de las cosas que hace adentro, sino fuera del campo, con sus compañeros, con esa palabra justa en los momentos justos. A veces es muy difícil poder decir más cosas. Cumple en todo”.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina?

Los próximos partidos de la Selección Argentina volverán a darse en el marco de las Eliminatorias de CONMEBOL para el Mundial de 2026, en la doble fecha de noviembre. El equipo de Lionel Scaloni visitará a Paraguay el jueves 14 y ya el martes 19 recibirá a Perú.

