En esta tarde en Argentina (noche europea) se vivió una ardúa jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League, fase que empieza a entrar en su etapa definitoria. Con solo una fecha restante luego de esta quinta que se disputó, ya hay equipos metidos en los octavos de final.

Manchester City y PSG fueron dos equipos de estos que ya se sumaron a las bolillas de la próxima ronda a pesar de haberse cruzado esta fecha 5 que tuvo a los Citizens como victoriosos por 2 a 1 ante el equipo de Messi.

La derrota de los parisinos no complicó su clasificación, pero lo confirma como el esoclta del grupo, por lo que no llegará al sorteo dentro del copón de los cabezas de serie.

El mejor jugador del mundo tuvo participación activa en el juego, sobre todo por un hermoso caño que retrató en mitad de cancha, pero en nuestro país, el momento que se llevó todos los reflectores fue en el post partido con las declaraciones de una figura del Manchester City.

El hombre en cuestión es Bernardo Silva. El portugués es de las máximas estrellas del equipo de Guardiola y luego del encuentro ante el PSG, Christian Martin lo entrevistó dejando una perlita para los argentinos: preguntándole sobre su gusto por Boca o por River.

"River está muy cerca de ser campeón en Argentina. Vos sos de Boca, me confesaste una vez, ¿o no?", abrió el juego así el periodista de ESPN. "No, ja. No soy de ninguno de los dos, aunque me gustan mucho Pablito Aimar y Saviola, pero bueno, mucha suerte a todos los equipos", contestó Bernardo.

Pero eso no quedó ahí, ya que luego, ante una repregunta de Martin, Bernardo cerró: "A mi me gusta mucho Pablito Aimar así que...", y la dejó picando para que cada uno saque sus conclusiones.