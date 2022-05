Los hinchas de Racing hicieron tendencia en Twitter a Edwin Cardona, donde no tuvieron pelos en la lengua para con el rendimiento del colombiano.

Racing rescató un empate frente a San Lorenzo, se clasificó primero en el Grupo A de la Copa LPF y ahora espera por el rival que enfrentará en Cuartos de Final. Pero más allá de lo que fue el juego ante el Cuervo, los hinchas dispararon con munición pesada contra el rendimiento de Edwin Cardona.

El ex enganche de Boca llegó en este último mercado de pases a la Academia, pero no terminó de adaptarse. Si bien pudo demostrar algunos destellos de la buena calidad que lo caracteriza, aún no tuvo un partido en el que fuera fundamental para la obtención de un triunfo. Y en medio del duelo en el Bajo Flores se transformó en tendencia de Twitter.

Los hinchas, sin ningún tipo de temor, arremetieron contra el colombiano y criticaron enormemente el rendimiento que tuvo en el partido de esta tarde-noche, como así también en lo que fueron los encuentros pasados, como ante Newell's y Banfield.

Además, al enganche lo han criticado por la cantidad de lesiones musculares que sufrió a lo largo de este último semestre, donde se perdió partidos de muchísima trascendencia como fueron los clásicos ante River, Independiente y San Lorenzo.

Desde el cuerpo técnico que comanda Fernando Gago pretenden que Cardona siga reduciendo su peso para que su rendimiento se eleve y se transforme en una pieza fundamental para la Academia. Por eso mismo, y a pesar de las críticas de los hinchas, le prepararán una pretemporada diferente al resto.