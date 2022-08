Hoy será una jornada especial para el Mundo Boca, debido a la primera visita de Carlos Tevez a La Bombonera desde que decidió alejarse del fútbol a mediados de 2021. En esta oportunidad, el Apache estará en la vereda de enfrente dirigiendo a Rosario Central, rival del Xeneize por la fecha 13 de la Liga Profesional.

Sin embargo, un conflicto se presentó a horas del comienzo del choque en Brandsen 805. Carlos Tevez recibió una denuncia penal por parte de un grupo de entrenadores que lo acusa de no tener título de DT, un tema que se viene hablando desde su incursión en el fútbol como "coach".

"El grupo de directores técnicos consideran que Tevez no tiene el carnet otorgado por la Asociación de Técnicos Argentinos", titula la presentación de la acusación que ingresó recientemente en la Justicia Rosarina, a cargo del abogado Gustavo Dellepiane.

El jurista que patrocina la denuncia no tuvo pelos en la lengua y apuntó directo contra Carlitos. “No nos interesa que vaya preso. Lo único que queremos es que no se siga violando la ley y escupiendo en la cara. Que se empiece a respetar la ley, porque hay gente que le dio su vida al fútbol y hoy no tiene para comer”, señaló Dellepiane en diálogo con La Capital.

El grupo de entrenadores, en tanto, concordó con el abogado en que "hay responsabilidades compartidas entre los organismos que deberían controlar y no lo hacen, como son la AFA, la Asociación de Técnicos y Rosario Central". ¿Problema en puerta para Carlitos?