Giorgio Chiellini y un recuerdo conflictivo con un ex futbolista de San Lorenzo que hoy viste la camiseta de Platense.

Chiellini recordó su conflicto con un jugador que hoy está en la Liga Profesional: "Me vino a buscar"

El fútbol italiano suele ser caliente. Físico. De roce. Y Giorgio Chiellini es un especialista en la materia. Por eso, además de tener anécdotas amistosas con los argentinos que pasaron por la Serie A, tiene algunas historias conflictivas que recordar. Como aquella vez que un futbolista que hoy viste la camiseta de Platense lo fue a buscar.

A la hora de hablar de los argentinos, el defensor le tiró rosas a Tevez: "Era el que más molestaba en los entrenamientos: se tiraba encima de los defensores, los cansaba psicológicamente. Lo que marcaba la diferencia era su actitud: a los rivales les daba miedo". Y tras recordar con cariño al apache, Chiellini mencionó a otro futbolista con el que no le fue tan bien.

Chiellini recordó su conflicto con un jugador que hoy está en la Liga Profesional: "Me vino a buscar"

El 1 de noviembre del 2013, en una jugada desafortunada, Giorgio Chiellini cometió una falta realmente brusca que terminó en una fractura de tibia y peroné para Gonzalo Bergessio, ex San Lorenzo y Nacional que acaba de pegar la vuelta al Calamar. Ahora, casi nueve años más tarde, el central recordó la jugada y la reacción de Lavandina en su regreso a las canchas.

+La jugada del conflicto

"Me pasó, sin querer, provocarle una lesión muy grave a un jugador del Catania, Bergessio", comenzó Chiellini. Y tras asegurar que "no fue con mala intención", contó: "Cuando volvió, tras seis meses, terminó expulsado. Me vino a buscar, por la fuerza, desde el primer minuto. Y pasó... Doble amarilla y lo expulsaron al comienzo del segundo tiempo".