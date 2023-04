¿Cómo comprar entradas para Atlético Tucumán vs. River por la Liga Profesional 2023?

Atlético Tucumán jugará contra River por la Fecha 14 de la Liga Profesional 2023. El partido se disputará en el Estadio Monumental José Fierro el viernes desde las 21.30 horas.

La venta de entradas ya comenzó en las puertas del estadio, de manera presencial. Los socios del Decano pueden adquirir sus boletos desde el miércoles a las 10.00 horas hasta las 20.00 horas.

Únicamente los socios podrán comprar populares el miércoles y jueves, y se venderán plateas para socios y no socios. Las entradas que no sean vendidas se venderían a no socios el mismo día del encuentro.

Al igual que en todos los partidos de la Liga Profesional, no habrá venta para hinchas visitantes ni neutrales, por lo que únicamente podrán asistir hinchas de Atlético Tucumán.

¿Cómo comprar entradas para el partido de Atlético Tucumán vs. River?

Por el momento, las entradas solo podrán ser adquiridas por socios de Atlético Tucumán en las boleterías del Estadio Monumental José Fierro. Los no socios únicamente pueden adquirir platea.