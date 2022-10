Desde hace varios años, El Chiringuito es uno de los programas más reconocidos de la televisión española. En el último tiempo, y gracias a los recortes, hemos podido en Argentina reconocer las caras de los protagonistas de un show deportivo sin igual.

Una de las personalidades más destacadas es la de Cristobal Soria. El andaluz se ha ganado el cariño de los espectadores a puro carisma y, en parte, gracias a su enorme cariño por Lionel Messi, a quien bautizó como "su santidad".

En entrevista con el canal argentino Doble Mérito, el Tío Soria ironizó sobre Cristiano Ronaldo, histórico competidor del 10 argentino: "Con lo que salta el muchacho... y las cremas que se pone en la cara. Y las cejas cómo las tiene... Es el jugador que mejor tiene las cejas perfiladas en el mundo".

Además, criticó con dureza a Martín Liberman, periodista argentino reconocido entre otras cosas por su fanatismo por el astro portugués: "¿Cómo se llama el muchacho este? El pelirrojo... el que es mufa... el "argentino" Liberman queriendo comparar a 'su santidad' Lionel Messi con el muchacho de las cejas. Anda ya, Liberman".

Luego, recordó la ocasión en la que el conductor visitó el set de El Chiringuito: "Yo no estaba ese día, si hubiese estado se hubiese ido 'calentito pa' la cama'. No lo concibo, no lo entiendo. Comparar a Leo con CR7, que evidentemente es un buen jugador, un buen goleador... no tiene sentido. Qué venga un argentino a querer hacerle la guerra a Leo para ponderar a CR7, no lo entiendo".