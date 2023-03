Desde hace una semana, el mundo Twitter en Argentina está totalmente revolucionado. De manera inesperada, miles de fanáticos del fútbol han comenzado a seguir las aventuras del New Hopes Waves de la Tercera División de Zambia. ¿Pero cómo es posible esto? ¿De qué manera llega este humilde equipo al público argentino?

Esta fantástica historia que llega a Bolavip Argentina gracias a una entrevista exclusiva con su principal protagonista comienza en Flores para luego partir hacia Livingstone, ciudad de Zambia en donde Martín Shatal, de tan solo 18 años, aporta su granito de arena para un mundo mejor desde lo que más ama: el fútbol.

Deseoso por comenzar a conocer el mundo, Martín quiso irse a Italia a perfeccionar su idioma. Sin embargo, un problema de papeleos lo dejó sin esta posibilidad. Aquí es donde su tía, su "guía espiritual", lo incitó a seguir buscando. Así, el ex analista de video que tenía Huracán encontró un voluntariado en Zambia.

Decidido a comenzar su aventura, envió el CV sin esperar lo que pasaría: "Buscaban un asistente para la escuela y un profe para la escuelita de fútbol. Mandé porque me pareció muy bueno", comienza relatando en exclusiva para Bolavip. "A las dos horas me llamó el líder de la ONG para contratarme. Además me comentó que tenían un equipo de fútbol", suelta desde la noche africana.

Así fue como Martín pasó de postularse para una ONG a conseguir trabajo como ayudante de campo de un equipo de la Tercera de Zambia. Un viaje totalmente inesperado y distinto al que estaba planeado, pero que igualmente era apoyado por los suyos: "Mis viejos me apoyan porque confían en mí, les tengo que agradecer eso".

De esta manera, después de explicarle a sus padres dónde queda Zambia y como era la ciudad de Livingstone, Martín se despidió de Argentina y se fue para un lugar muy distinto, pero a su vez muy parecido a su país: "Me sorprendió como es la gente aca, son muy cálidos. Están abiertos a mostrarse y conocerse", comenta.

Animandose poco a poco a salir a disfrutar de un sitio "con mucha tierra y con pocas casas", Shatal ya sale a recorrer el lugar de noche y aún hoy, a una semana de llegar, sigue escuchando una sola cosa cuando le preguntan de dónde viene: "¡MESSI!", gritan unos, "¡MARADONA!", gritan otros.

Vale destacar que todo esto, su nueva vida y cambio de cultura, va quedando retratado mediante el usuario @Martecoll en Twitter. Hoy en día, a poco de su creación, el argentino en Zambia es una de las tendencias más grandes de Twitter y todos quieren saber de él. Pero ya llegaremos a eso.

Mientras se adapta al país, Martín comenzó a trabajar dentro del New Hope. Un club muy humilde pero con una esencia social que le hace acordar a los clubes de Argentina: "Me pareció fundamental que tenga ese rol. Buscan mejorar la vida de sus jugadores desde el deporte, eso acá no es muy común".

Incluso, Martín le comenta a Bolavip que Auldridge, presidente del club, se sorprendió cuando supo que en nuestro país no hay sociedades anónimas; no se puede comprar un club.Algo que le encanta, ya que él solo busca que "su club sea conocido, que la gente sepa quienes son para que eso beneficie a los jugadores".

Es importante aclarar que finalmente Martín no comenzó a trabajar aún en la escuelita por su compromiso con los Walves. Sin embargo, el argentino planea conocer a los chicos y ya se llevó una valija llena de camisetas de equipos nacionales como River, Boca o hasta Talleres para regalarles y formar a los nuevos fanáticos de la LPF en Zambia.

No está de más aclarar que los Wolves no tienen muchos recursos y el entrenador se las arregla con algunas pelotas y un par de conos para hacer ejercicios, algo que no resulta un problema: "Estoy sorprendido por su manera de dirigir. Es ghanés, es duro y se nota que sabe transmitir el mensaje".

+ Su primer partido como ayudante de campo en los Walves

Pese a que el DT jugó al fútbol profesional, Martín se vio sorprendido durante su primer amistoso como ayudante de campo, ya que él mismo le cedió la palabra durante el entretiempo con el equipo perdiendo. "No había preparado nada porque no esperaba que me preguntara", recuerda.

"Les dije que habíamos viajado más de cinco horas, 250 km, y no estábamos metiendo la pata. Los árbitros nos estaban bombeando y no nos hacíamos valer. Todos me escucharon y a los cinco del segundo tiempo encontramos el empate. No quiero decir que fue por mí pero me lo adjudico", soltó riendo Martín por la situación.

Un hecho realmente sorprendente ya que, con una semana en el plantel, el DT mostró plena confianza en el argentino pese a sus 18 años, aun sin el curso de técnico (lo va a empezar ahora via online) y recién conociendo a los jugadores.

Durante este viaje para jugar ante los punteros de la liga, Martín le contó a Bolavip Argentina que pudo conversar con los jugadores y hasta con el hijo del presidente. Un chico de 8 años que sorprendentemente no conocía a Maradona: "Me decía Messi, Messi, Messi... lo pare y le dije; ¿Conoces a Maradona?... Me dijo que no”.

Como podrán imaginar, un fanatico de Diego como Martín no pudo tolerar esto y estuvo "media hora hablando de Maradona. Le puse videos, todo". Tal fue la insistencia del argentino con Pelusa que cuando el chico bajó del micro su padre le preguntó quién era su jugador favorito, respondió: "Maradona".

Durante este viaje, además, Martin resalta las carencias que tiene el club ya que el "micro era muy chico, era alquilado y viajamos incómodos". Sin embargo, demostrando una vez más el amor de Auldridge por este conjunto, Shatal nos confirma que el presidente "busca comprar uno para usarlo y alquilarlo. Así va a tener ingresos para pagarle a los jugadores".

Hablando un poco sobre esto, la ayuda que necesitan estos jugadores y el club, Martín destacó una y otra vez la importancia social que deben tener: "Mi proyecto es transmitir los partidos, generar donaciones y así ayudar al club". Quiere pintar la cancha, ponerla en estado y generar camisetas para los jugadores.

Este ambicioso proyecto que tiene junto al presidente podría tener su final el 31 de mayo, cuándo Martín parta para España e Italia a realizar otros voluntariados. Sin embargo, el chico de 18 años buscará volver a los tres meses, cuando reanude el fútbol, para seguir creciendo junto al New Hope.

+ El fenómeno Twitter y la viralización de su historia

Dentro de este proyecto de expansión mundial que tiene Martín vuelven a aparecer las redes sociales. Con apenas unos días en Twitter ya tiene más de 10 mil seguidores y entre estos hay varios que buscan dar su granito de arena: "Es una locura. No saben lo acompañado que me siento con todos ustedes", responde una y otra vez.

Entre programadores que quieren ayudar a transmitir y usuarios como "Santi" (quién hizo una placa para David Mulenga - la promesa del club - y el nuevo logo que pronto saldrá a la luz), Martín ya tiene un apoyo masivo: "Es tremendo, yo ofrezco pagarles toda la ayuda pero no aceptan. Emociona como se comprometen de manera desinteresada".

Agradeciendole a varios usuarios de las redes como Nahuel Lanzón o Fede Pralm por su apoyo, Martín confiesa que "el presidente se vuelve loco con todo esto porque su vida pasa por hacer crecer al club y ayudar a los chicos. Esto le parece magnífico". Además, agrega que "es el único que está al tanto del 100% de lo que ocurre en Twitter".

+ David Mulenga, la figura del equipo que ya conoció Diego Dabove

Sin embargo, hay otro integrante de los Walves que está al tanto de lo que sucede y es el ya mencionado David Mulenga. El Brujito, como lo apodaron en Twitter, es la gran promesa del club con apenas 17 años. Un distinto que Martín quiere ayudar a explotar y que ya lo presentó al fútbol argentino.

Con un diálogo frecuente con Diego Dabove por su paso por Huracán, Martín le contó al DT sobre el Brujito y hasta le mando videos: "Me dijo que lo lleve de a poco. David es muy tímido, hasta en los entrenamientos. Entonces Diego me dijo que no lo apure", comentó sobre el consejo de su colega.

Esperando que todo salga bien, ayudar al Brujito Mulenga es una gran muestra de lo que buscará Martín próximamente. Cambiar la vida de un grupo de jugadores que, de la noche a la mañana, pasó a ser uno de los equipos más populares del país de Zambia en redes sociales y que buscará seguir creciendo desde el sacrificio y el buen fútbol.