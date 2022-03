Después de lo que fue el cierre de las Eliminatorias de cara al Mundial de Qatar, el fútbol argentino retoma su actividad habitual. Pensando en lo que será el inicio de la octava jornada de la Copa LPF, Racing buscará continuar liderando la Zona A, como así también extender su invicto.

A pesar de que Fernando Gago no confirmará el equipo, para seguir con su lineamiento de que todos los jugadores deberán ganarse el puesto, sí tiene pensado darle descanso a Gonzalo Piovi para que produzca el ingreso de Eugenio Mena. Pero los hinchas se hacen una gran pregunta: ¿Dónde está Edwin Cardona?

El enganche colombiano sufrió un desgarro en el bíceps femoral derecho durante el partido contra Talleres de Córdoba, disputado el pasado 5 de marzo y, por el momento, no pudo retornar a las canchas. Si bien lo esperaban para el cruce frente a Sarmiento, que se disputará este sábado a las 14 horas, el DT de la Academia no lo tendrá a disposición.

Cardona, a lo largo de toda la semana, se entrenó de manera diferenciada. Si bien realizó un doble turno muy exigente durante la jornada del martes, el ex Boca aún no está al 100% desde lo físico. Por eso mismo, Gago lo resguardará para que no vuelva a lesionarse, tal como sucedió después del partido ante River. Si todo sale como esperan en Avellaneda, estará entre los concentrados para el debut en la Copa Sudamericana, donde el miércoles 6 de abril visitará Uruguay para medirse frente a River Plate.