Un ex árbitro acusó de soborno al ex dirigente de San Lorenzo en un partido por Copa Libertadores.

Una fuerte acusación llegó en contra de Marcelo Tinelli, quien fue Presidente y Vicepresidente de San Lorenzo de Almagro, luego de que el ex árbitro internacional Carlos Chandía reafirme su declaración sobre un intento de soborno por parte de Tinelli en la previa de un partido por Copa Libertadores, cuando aún no era dirigente del equipo de Boedo.

Chandía, comentó que recibió la visita de dos cercanos a Tinelli para ofrecerle dinero por un partido que iba a dirigir en el marco del máximo certamen continental de Sudamérica, y que él mismo rechazó con caballerosidad, según su propio relato. "Dígale a ese tal Tinelli que no se preocupe de ir a saludarme al camarín, porque con la patá en la raja que le voy a pegar, lo voy a dejar allá mismo en Argentina", respondió en esa ocasión.

En conversación con Radio ADN, Chandía retificó la acusación para con Tinelli, declarando que “venían con la chiva de ofrecernos sponsor para la camiseta, venían a ofrecernos indumentarias. Nosotros en ese tiempo teníamos la misma marca que usaba la selección, eso habíamos conseguido. Entonces, era raro que vinieran a eso”.

Además, agregó: "Me llamaron de Santiago y me dijeron que venían a hablar conmigo del tema de la marca de la camiseta. No entendía nada, entonces le dije a un amigo ‘acompáñame, porque esto me huele raro’, así de simple. Le pedí a mi amigo que me acompañara y él llevó una grabadora. Lo que no sé es dónde está el cassette, pero mi amigo, llevó la grabadora y grabó todo”.

Y cerró deseando encontrar este cassette: "No tengo idea dónde está el cassette. No lo sé, pero lo voy a seguir buscando. Le encargué a mis hijos para ver si lo ellos lo tienen. Ojalá que lo puedan encontrar para que puedan ser testigos de lo que digo”.