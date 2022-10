Sin duda alguna, los hinchas de Racing se ilusionaron con el arribo de Edwin Cardona. A pesar de que en Boca habían tomado la decisión de no pedir una prolongación del préstamo por cuestiones futbolísticas y, también por algunas situaciones extrafutbolísticas -tras la Copa América se tomó más descanso del otorgado por el cuerpo técnico-.

Las lesiones, los flojos rendimientos que tuvo hasta el momento en la Academia, generaron un gran malestar entre los hinchas, como así también en parte de la Comisión Directiva. De hecho, después de lo que fue la derrota de los comandados por Fernando Gago frente a Estudiantes de La Plata, hace casi un mes, el entrenador lo marginó por no pasar el pesaje.

Para con el colombiano, al menos desde las tribunas racinguistas, hay muchas críticas. Y ya algo cansado, mediante sus redes sociales, Cardona salió al cruce. El futbolista de Racing disparó contra quienes suelen criticarlo, y lo hizo con una foto en sus stories de Instagram.

Aún no está confirmado que Edwin Cardona vuelva a formar parte de la nómina de convocados para lo que será el encuentro donde Racing recibirá, el lunes a las 19, a Atlético Tucumán. Pero como solió ocurrir en los últimos partidos, el colombiano ocupó un lugar entre los relevos y no tuvo acción.

Como no viene teniendo continuidad, sumado a que sus pocos partidos no fueron los mejores, en la Comisión Directiva no desestiman negociarlo cuando culmine el año e inicie el mercado de pases. Y a pesar de toda esta situación que se genera en torno al ex Boca, quien lo defendió en los micrófonos fue su compañero, Emiliano Vecchio: "Con Edwin hablé. Todos se enojan con él, pero yo me pregunté qué le pasa. Nadie se lo pregunta, qué problema tiene o qué está atravesando. Entonces, me senté con él, lo hablamos. Le dejé en claro la importancia que tiene como jugador y el reflejo que es para los jóvenes. Si Cardona no se ata los cordones, lo chicos tampoco lo harán", expresó en diálogo con Alejandro Fantino, en el programa radial Neura. Un capítulo más, y van...