La partida de Diego Armando Maradona le dolió a todo el mundo. Incluso, sigue doliendo. Más de uno creyó que el ex capitán de la Selección Argentina era invencible, que se trataba de un superhéroe que jamás se iría de esta tierra, pero cuando llegó aquel fatídico 25 de noviembre, todos cayeron en la cuenta de que no era así.

Y la noticia se hizo eco a nivel mundial. Claro, se trataba del máximo exponente de este deporte. De hecho, aún hay quienes les cuesta entender cómo fue que sucedió. A pesar de que se conocieron fuera del terreno de juego, Samuel Eto'o y Diego Maradona forjaron una gran relación.

"No me acuerdo dónde estaba, creo que en mi tierra. Pero recibí un mensaje y no lo creía. Fue un golpe muy duro para todos. Es que Diego parecía ser inmortal, como que nunca le iba a pasar nada. Hasta que vi las noticias y vi que era cierto", resaltó el ex atacante camerunés.

En un extenso diálogo con Clarín, Eto'o continuó recordando a Maradona: "Para mí Dieguito fue Dios, yo crecí viéndolo. Y tuve la suerte de poder cruzarlo en algunos eventos o partidos solidarios, donde uno podía conocerlo un poco más", manifestó.