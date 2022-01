En un mercado de pases plagado de novelas, la historia más reciente aún se mantiene con polémica. Independiente había elevado una oferta formal por Elías Gómez y los números convencieron a Argentinos Juniors, pero el lateral recibió el llamado de la Secretaría Técnica de River y decidió marcharse a Núñez. La dirigencia del Rojo estalló contra sus pares del Millonario por lo sucedido y el caso sentó precedente.

Después de un giro inesperado en la trama, la exfigura del Bicho le dio el OK a La Banda y este miércoles pasó por la Clínica Rossi para hacerse los correspondientes estudios médicos antes de firmar su contrato con el club. Una vez terminados los chequeos, el defensor se encontró con una gran cantidad de medios en la puerta que esperaban su palabra, luego de un escándalo en el mercado de pases entre dos de los clubes más grandes del fútbol argentino.

Cuando se le preguntó acerca de lo sucedido, Gómez estuvo lejos de esquivar al consulta y pasó a contar los detalles de la operación. "Yo estuve al margen de todo, lo estaban manejando los clubes y mi representante. Yo estaba entrenando normal, a la espera de que se confirme alguno de los dos equipos", relató. Luego, el carrilero reveló el motivo por el cual eligió ponerse la camiseta de River. "Fui compañero de Pinola y Pochettino. River es un club grande y que va a pelear por todo otra vez. Hoy me agarra en un momento excelente", respondió.

Contrario a las versiones que surgieron tras el escándalo, el ex Argentinos Juniors desmintió haberse comunicado con Gallardo en los últimos días. "El llamado no existió nunca. Yo siempre estuve al margen y todo se negoció entre los clubes y mi representante", volvió a repetir. Luego, el nuevo refuerzo del Millonario apuntó contra el Rojo por su accionar. "Se manejaron raro tirando una noticia que no estaba confirmada. La decisión de ir a River la tomo yo. En ningún momento me gustó que haya salido el título de que era jugador de Independiente", expresó.

Tras desmentir el llamado del Muñeco, Elías Gómez le tiró flores a su nuevo DT antes de sumarse a los entrenamientos en Ezeiza. "Está claro que (Gallardo) potencia a todos los jugadores que vienen. Llegan y se van mejores", señaló. Por último, el nuevo refuerzo del Millonario le dejó un mensaje a los hinchas acerca de sus características: "Se van a encontrar con un chico al que le gusta atacar, que mira mucho al arco rival y deja la vida en cada pelota". Llega con ganas.