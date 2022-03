No aflojan. Quieren llegar a la quinta de la mejor manera. River hizo lo suyo con Platense. Boca, aunque le costó en los primeros 45 minutos, terminó goleando al SAT. Y UAI Urquiza, que los mira atentos y espera sacar tajada del cruce, venció a Rosario Central. Así, los tres continúan punteros e invictos con apenas tres fechas jugadas del Campeonato femenino de Primera División.

River con paso firme

River se mantiene invicto desde la llegada de Daniela Díaz como entrenadora. Y cuenta con la goleadora del campeonato: la uruguaya Carolina Birizamberri metió un nuevo doblete para el 2 a 0 ante Platense y ya suma cinco en tres fechas. Al equipo millonario le costó en el primer tiempo sin espacios, sin embargo marcó un gol por tiempo para cerrar una victoria justa.

Boca se despertó al final

En el predio 12 de Agosto de Social Atlético Televisión Boca no la pasó bien, sobre todo en los primeros 45 minutos. Sin embargo, dos errores en el fondo del rival le abrieron el arco: una salida en falso de Lorena Salas permitió el 1 a 0 de Andrea Ojeda. Minutos más tarde, la jueza Luciana Sánchez cobró un polémico penal a Estefanía Palomar (hubo uno antes a Ojeda que no sancionó) y así Yamila Rodríguez volvía al gol después de tres partidos.

Ya con el 2 a 0 Boca ganó en confianza y espacios y se despachó con dos goles más: Estefanía Palomar debutó en las redes de la Primera xeneize y Yamila Rodríguez, tras un exquisito pase de Preninger, cerró el 4 a 0.

UAI no descansa

Era un duelo de ganadores. Porque Central venía de vencer a Defensores de Belgrano y la AFA le había dado los puntos por el suspendido ante Deportivo Español. Ambos con seis, los dos buscaban la punta. Y fue para el Furgón, que como en cada torneo, de manera silenciosa, se prende arriba con un plantel joven y audaz.

Quien se encargó de abrir el marcador fue Daiana Falfán de penal. Gracias a un gran trabajo de Ariana Chaco Alvarez, la arquera local, UAI sostuvo el resultado y amplió en el final, con el gol de Marina Delgado.

Los destacados del fin de semana

Analía Baini y su hattrick para el 5 a 0 de Defensores de Belgrano a Deportivo Español

Golazo para enmarcar de Sindy Ramírez. San Lorenzo y Estudiantes LP empataron 2 a 2.

Racing volvió a ganar, primera victoria del torneo, y Rocío Bueno a celebrar

Tercer gol de Brisa Galeano en dos fechas y Estudiantes que suma su segundo triunfo. Y, además, la volante de 18 años ¡juega al futsal!

Así fue la tercera fecha

Comunicaciones 0 - Estudiantes 1

Gol: ST 7m Brisa Galeano, de penal.

El Porvenir 0 - Racing 3

Goles: ST 1m Martina García, 19m Florencia Salazar y 29m Rocío Bueno.

Defensores de Belgrano 5 - Deportivo Español 0

Goles: PT 7m Carolina Torres, PT 22m, 24m y ST 5mAnalía Baini, ST 1m Florencia Figueroa.

River Plate 2 - Platense 0

Goles: PT 32m y ST 41 Carolina Birizamberri.

Villa San Carlos 2 - Ferrocarril Oeste 3

Goles: PT 18m Anahí Herrera (VSC), 36m Agustina Dore (VSC), 39m Sabrina López (F), 43m Brisa De Ángelis (F). ST 11m Ayelén Ceballos (F)

Gimnasia La Plata 2 - Huracán 1 Goles: PT 31m Camila Lugo (G). ST 12m Brisa Campos (H) y 27m Milagros Díaz (G).

S.A.T. 0 - Boca 4

Goles: ST 1m Andrea Ojeda, 21m Yamila Rodríguez, de penal, 46m Estefanía Palomar, 48m Yamila Rodríguez.

UAI Urquiza 2 - Rosario Central 0

Goles: ST 15m Daiana Falfán, de penal, 28m Marina Delgado.

Independiente 0 - Lanús 1

Gol: PT 43m Dana Mujica.

San Lorenzo 2 - Estudiantes LP 2 Goles: PT 1' Nicole Simonetti (E), 23m Sindy Ramírez (SL). ST 8m Milagros Cortés (E), 22m Nicole Hain (SL).

Libre: Excursionistas.

Goleadoras: Carolina Birizamberri (River), 5; Micaela Sandoval (UAI Urquiza), 4; Camila Gómez Ares (Boca), Juliana Franco (Independiente), Brisa Galeano (Estudiantes), Analía Baini (Defensores de Belgrano) y Martina del Trecco (River) 3.

Próxima Fecha:

Dep. Español vs UAI Urquiza Lanús vs Comunicaciones

Huracán vs Independiente

Platense vs Gimnasia (LP)

Ferro vs River Plate

Boca Juniors vs Villa San Carlos

Estudiantes (LP) vs S.A.T.

Racing Club vs San Lorenzo

Rosario Central vs El Porvenir

Estudiantes vs Excursionistas

Libre: Def. de Belgrano



