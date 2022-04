Era una fecha para aprovechar. Tras el empate superclásico de la quinta y con UAI Urquiza de descanso por la fecha libre (el torneo tiene 21 equipos), River y Boca necesitaban ganar para recuperar la punta de la tabla en manos del Furgión. Sin embargo sólo uno pudo hacerlo, y no fue nada fácil. El equipo de Daniela Díaz venció por la mínima a Estudiantes y quedó arriba con 16.

Fue un partido con muchas emociones el que jugaron el Pincha de La Plata y las Millonarias. Así como en la 5° fecha se abrió el Monumental por primera vez, le tocó el domingo por la mañana al UNO, que nunca había abierto sus puertas para la Primera femenina. Allí se enfrentaron y fue victoria ajustada para River, con gol de la lateral uruguaya Laura Felippe. Además, las visitantes sufrieron la expulsión de su central Daniela Mereles.

Boca fue el equipo encargado de abrir la fecha, recibiendo a Gimnasia en el complejo Pedro Pompilio. Y pese a arrancar ganando, el equipo de Bertera reaccionó en el segundo tiempo y fue empate 2 a 2. Una igualdad que lo deja en el cuarto lugar y a las Lobas les permite acercarse a las de arriba.

Equipo sensación

Lanús se acomodó en la tercera ubicación luego de cerrar su quinta victoria al hilo, esta vez ante Estudiantes, que venía haciendo una campaña bárbara y es uno de los equipos a vencer en este torneo. Sin embargo, las Granates no aflojaron y dieron vuelta el resultado.

Abrió la cuenta la talentosa Brisa Galeano pero gracias a dos asistencias de la Tucu Varela, una en cada tiempo, Lanús lo dio vuelta, sellando el resultado a los 37 del segundo con el grito de Damaris Martínez.

Racing no afloja

Tras un comienzo con dudas y gracias al tremendo torneo que viene realizando Paloma Fagiano, la Academia se levanta y va. Esta vez le tocó uno de los equipos que aún no ganó en el torneo: Villa San Carlos. Y entre Paloma y Rocío bueno marcaron rápidamente la diferencia en el primer tiempo y sumaron de a tres.

A Central le sienta bien el Gigante

Otra vez como locales en el Gigante de Arroyito, las Canallas se afianzan en el campeonato sumando nuevamente de a tres y ante un equipo duro como Social Atlético Televisión. E el primer tiempo marcaron las diferencias con el 2 a 0 y pese al descuento lograron nuevamente sumar de a tres.

Ferro juega lindo y golea

Las pibas del Oeste son una de las sensaciones de este torneo. Como locales en Pontevedera recibieron a Independiente, que venía de empatar ante Huracán pero lograr una importante victoria con Platense, que los ponía nuevamente en carrera.

Pero Ferro,que no contó con su goleadora Brisa De Angelis, citada al Sub 20, pegó primero con Crespín y luego se hizo dueño de las acciones de peligro. Un equipo ordenado y con ideas claras que se metió en el 7mo puesto y quiere seguir sumando.

Este fin de semana no habrá fecha por los amistosos de la Selección ante Chile.

Agustina Arias, uno de los Hattricks del fin de semana

La emoción de Betty Stagnares, una de las impulsoras del femenino Pincha

El blooper de la fecha

La sexta fecha:

Boca 2-2 Gimnasia y Esgrima LP

Goles: PT 29m Yamila Rodríguez (B) y 33m Andrea Ojeda (B). ST 23m Lucía Guiñazú (G) y 38m Juana Bilos (G).

Ferro 3-0 Independiente

Goles: PT 9m Yamila Crespín, 21m Ayelén Ceballos. ST 40m Ivana Echeverría.

Defensores de Belgrano 4-2 El Porvenir

Goles: PT 4m Florencia Figueroa (D), 14m Guadalupe Miño (EP), 37m Analía Baini (D). ST 1 Guadalupe Miño (EP), 33m Analía Baini (D), 48m Eliana Frey (D).

Rosario Central 2-1 SAT

Goles: PT 34m Lara López (RC) 44m Paula Salguero (RC). ST 31 Zoraida Leguizamón (SAT).

Estudiantes de La Plata 0-1 River

Gol: ST 24m Laura Felipe.

Racing 5-1 Villa San Carlos

Goles: PT 3m, 8m y 17m Paloma Fagiano (R), 11m y 35m Rocío Bueno. 41m Florencia Gaetán (VSC).

Platense 4-1 Comunicaciones

Goles: PT 30m Belén Marijuan (P), 45m Selene Chamorra (C). ST 32m, 34m y 41m Agustina Arias (P).

Lanús 2-1 Estudiantes

Goles: PT 12m Brisa Galeano (E), 40m Dana Mujica (L). ST 38m Damaris Martínez (L).

Huracán 1-0 Excursionistas

Gol: PT 29m Macarena Latorre e/c.

Deportivo Español 0-7 San Lorenzo

Goles: PT 4m Eliana Medina, 9m Sabina Coronel, 17m Eliana Medina, 20m Federica Silvera, 28m Camila Pavez. ST 20m y 35m Macarena Sánchez.

Próxima fecha:

Libre: Lanús.

Estudiantes vs Huracán

San Lorenzo vs Defensores de Belgrano

S.A.T. vs Deportivo Español

Villa San Carlos vs Rosario Central

River Plate vs Racing Club

Gimnasia (LP) vs Estudiantes (LP)

Independiente vs Boca Juniors

Comunicaciones vs Ferro

Excursionistas vs Platense

El Porvenir vs UAI Urquiza

Tabla de posiciones

River 16 puntos

UAI Urquiza 15

Lanús 15

Boca 14

Racing 13

Rosario Central 13

Ferro 12

Goleadoras

Brisa Galeano (Estudiantes) 6

Caro Birizamberri (River) 6

Andrea Ojeda (Boca) 6

Micaela Sandova (UAI) 5

Rocío Bueno (Racing) 5

Analía Baini (Defensores) 5

Zoraida Leguizamón (SAT) 5

