El elenco que dirige Marcelo Gallardo ya retornó de San Martín de los Andes tras una exitosa experiencia en el sur del país y comenzó con los entrenamientos en el River Camp, el predio que posee el club en Ezeiza. Las novedad de la jornada es el regreso oficial de Cristian Ferreira y Carlos Auzqui al Millonario tras superar el coronavirus. No obstante, ambos no entran en la consideración del DT hasta el momento y todo indica que se marcharán nuevamente.

Los ausentes en la nómina siguen siendo Benjamín Rollheiser y Fabrizio Angileri, ya que se encuentran en negociaciones para poder renovar sus contratos con el club; mientras tanto, seguirán separados del grupo. En el caso del lateral, las charlas no mostraron avances para concretar la firma y en Núñez ya dan por seguro que el ex Godoy Cruz no seguirá vistiendo la banda roja. Es por eso que, con cuatro contrataciones en el bolsillo, River busca un marcado de punta antes del inicio de la Copa de la Liga.

El primer nombre que surgió en las oficinas de la Secretaría Técnica fue el de Miltón Valenzuela, jugador surgido en Newell's que quedó libre del Columbus Crew de la MLS y escucha ofertas desde el fútbol argentino. Quien mostró su fuerte interés para hacerse de sus servicios fue Independiente, también urgido por contratar un lateral izquierdo, pero Gastón Edul afirmó este miércoles que el Rojo se bajó de las negociaciones por él. El problema habría sido el alejamiento de números entre todas las partes.

La noticia cayó muy bien en el Millonario, ya que un fuerte rival por Valenzuela se marchó de la competencia por su contratación. No obstante, el exjugador de la Lepra no es el único lateral zurdo que River tiene en carpeta. En las últimas horas también apareció el nombre de Lautaro Blanco, futbolista de Rosario Central, y podría ser otra variante para que Gallardo pueda reemplazar el hueco que dejará Fabrizio Angileri. Hasta el momento no hay movimientos formales por ninguno de los mencionados.