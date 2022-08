Los ánimos en Independiente parecen haberse calmado mínimamente tras el anuncio de que habrá elecciones en el club luego de la renuncia de los Moyano. Los socios podrán escoger a su nuevo presidente el próximo 2 de octubre de 2022.

Sin embargo, aún quedan dos meses con pura incertidumbre tanto política como deportiva. A pocos días del regreso de Julio César Falcioni, en el Rojo parece haberse desatado una interna que tiene como protagonistas a dos de los arqueros que tiene el primer equipo.

Es que, luego de que el Emperador utilizara a Milton Álvarez como titular, un posteo del ex-Morón llamó la atención de los medios y de Sebastián Sosa, guardameta habitualmente titular que pelea por ir a la Copa del Mundo con Uruguay.

El Seba, quien viene arrastrando una lesión, habló en Radio La red y se defendió de las críticas: "Están dudando de mi lesión y eso no me gusta. ¿El posteo en Instagram? Milton Álvarez hace su juego. En un año y medio jugué con 16 defensores distintos. Está claro que no tenemos el mejor plantel de Argentina. Cuesta mucho cuando cambias y subís tantos jugadores”, analizó. ¿Volverá al once?