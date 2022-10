Lo acontecido ayer será recordado por muchísimos años por todos aquellos que aman el fútbol argentino. En una definición 'a pantalla dividida', Boca Juniors terminó quedándose con la Liga Profesional de Fútbol luego de empatar ante Independiente por 2 a 2.

El Xeneize necesitaba ganar para depender de sí mismo, pero igualó frente a un Rojo que jugó uno de los mejores partidos del torneo. Sin embargo, en Avellaneda, Racing no hizo los deberes y cayó ante River, que le terminó sirviendo en bandeja el campeonato a su eterno rival.

El enojo en La Academia es terminal. Los hinchas piden por la salida de gran parte del plantel y del cuerpo técnico. La gran campaña parece haber quedado atrás luego de lo acontecido en el Cilindro de Avellaneda y el futuro de muchos jugadores está en el aire.

Quien es seguro que no continuará vistiendo el celeste y blanco es Gastón Gómez. El Chila fue apartado del plantel debido a los exigentes regimenes físicos del CT y no volvió a atajar. En redes, publicó una particular historia da que hablar en Twitter.

"Ayer fue un día claro y con nubes pero hoy es un día caluroso y sun nubes. Así de cambiante es la vida, hoy quizá esté nublado pero confiá en que mañana va a salir el sol y va a ser un día hermoso", escribió. ¿Qué pasará con él?