El Rojo no pudo con el Ferroviario tras un empate sin mucho que destacar en Avellaneda. El gol lo hizo Roa pero se fue cuestionado por los hinchas, como todo el equipo.

El partido entre Independiente y Central Córdoba fue uno de los últimos de la fecha 6 de la Copa de la Liga, la cual no era una más ya que es la anterior a la fecha de los clásicos, por lo que servía de panorama para que cada uno vea como llega el equipo propio y el clásico a la jornada próxima, donde se verán las caras entre sí.

En este contexto, mientras Racing tuvo una gran victoria en Tucumán al golear 4 a 0 a Atlético, el Rojo de Avellaneda no pudo de local ante el flojo Central Córdoba de Sergio Rondina, equipo que marcha en los últimos puestos de la zona B de la Copa de la Liga, aunque a escasos puntos del resto en un grupo que está más que ajustado.

Al margen de este contexto de toda la zona donde todos los equipos están parejos, el Rojo no pudo sacar ventaja en un partido donde era el favorito. Pese a comenzar ganando con el gol de Andrés Roa, la ventaja solamente le duró ocho minutos porque apenas pasado ese tiempo, González Metilli empató nuevamente el marcador y puso cifras definitivas a un partido sin mucho que destacar.

Eduardo Domínguez quiso implementar un nuevo sistema táctico con tres defensores centrales y el esquema no prosperó, ya que Independiente no jugó bien y no pudo dominar al conjunto de Santiago del Estero.

Así, el Rojo arrastró su cuarto empate al hilo tras una derrota inicial y una victoria posterior en la Copa de la Liga. El próximo partido, recibirá a Racing el sábado a las 20:45, con su eterno rival en un mejor momento futbolístico y anímico. Pero, como siempre, los clásicos son partidos aparte.