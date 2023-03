La directiva de Independiente decidió dar por finalizado el vínculo con Leandro Stillitano después del empate ante Colón de Santa Fe del último sábado y fue Pedro Monzón quien asumió de manera interina al frente del plantel la nueva semana de trabajo de cara al partido del próximo domingo ante Club Ciudad de Bolivar por Copa Argentina.

Tras algunas horas de silencio dentro del club, durante las que sin embargo dio inicio del desfile de candidatos en las redes sociales y la prensa, el presidente Fabián Doman fue quien tomó la palabra para asegurar que ya se encuentran en la búsqueda de un nuevo director técnico y que son varios los frentes abiertos.

Hubo una frase del máximo directivo del club en relación a los criterios que se están siguiendo para esa designación que llamó poderosamente la atención, porque parece no responder a una idea ni a un proyecto, sino a dar respuesta a una urgente necesidad, casi de manera mágica: "Independiente hoy necesita rápidamente sumar puntos y entonces nuestra prioridad está en encontrar un técnico que sume puntos. Independiente hoy necesita sumar", señaló.

Sin distinción de los objetivos que cada quien tenga planteados, la frase de Fabián Doman es común a todos los equipos del fútbol argentino, porque es nadie podría pensar que alguno de ellos no tenga intención de sumar, de ganar. El problema para El Rojo es que no hay en el mundo entrenador que se lo pueda garantizar.

En esa nebulosa que parece ser hoy por hoy el plan de Independiente para dar con su nuevo director técnico, Doman fue consultado sobre las negociaciones con Pablo Guede y no las dio por terminadas, pero avisó que no ha sido el único contacto: "Yo a Guede no lo descartaría. Todo lo que te diga ahora, capaz que a las seis de la tarde cambió. Estamos en tres o cuatro negociaciones paralelas y van cambiando", dijo.