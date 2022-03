River sigue aceitando su funcionamiento con el correr de los partidos y Marcelo Gallardo está cada vez más cerca de encontrar la versión que espera del equipo. En esta oportunidad, el Millonario volvió a golear como entre semana (Copa Argentina) y dejó a Gimnasia sin opciones luego de un contundente 4 a 0. Julián Álvarez, Juanfer Quintero, Enzo Fernández y Braian Romero anotaron.

Si bien hay mucho para destacar del juego de La Banda, desde el lado del Tripero debe haber mucha autocrítica luego de una decepcionante actuación en el Estadio Monumental. El conjunto de Pipo Gorosito solo ha rematado una sola vez al arco defendido por Franco Armani y la defensa cometió ¡tres! penales para que el rival liquide el cotejo desde los doce pasos.

Guillermo Enrique, uno de los juveniles que ingresó en el segundo tiempo en el Lobo, se refirió a su desafortunada acción que provocó la falta que le dio el gol a Juanfer Quintero desde la pena máxima y sorprendió a las cámaras de ESPN con una confesión. "Me largué a llorar porque recién estoy empezando mi carrera profesionalmente. Es duro para un chico hacer un penal con esta gente, esta cancha y con el club que me está bancando hace 6 años y espera mucho de mí. Hacer esos errores me complican el futuro a mí", expresó el jugador con total sinceridad.

Luego, Enrique reveló detalles del diálogo que tuvo con Julián Álvarez tras la jugada del penal. "Le dije que la plancha estuvo de más y que me pudo haber generado una lesión, que tenga más cuidado. Él me dijo que no me había visto, que solo había punteado la pelota y cuando yo pateé ya era tarde, había cobrado penal", contó. Mucho por mejorar en el Tripero, pero todo comienza desde la autocrítica.