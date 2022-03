Racing no tuvo problemas para clasificarse a la próxima ronda de la Copa Argentina tras eliminar a Gimnasia y Tiro de Salta. Los de Gago siguen de racha.

En el cierre de la jornada dominical, y en la provincia de Santiago del Estero, Racing se enfrentó con Gimnasia y Tiro de Salta por los 32avos de Final de la Copa Argentina. Después de ganarle a Independiente, sobre la hora, en el clásico de Avellaneda, los dirigidos por Fernando Gago llegaron al Madre de Ciudades con un equipo alternativo para alivianar las cargas musculares. Por su parte, los norteños que militan en el Federal A no tenían rodaje, ya que el último partido lo disputaron el 5 de diciembre pasado (NdR: el torneo comenzó este fin de semana) y recién el miércoles 30 de marzo será el turno del Albo.

Con Agropecuario esperando después de haberle ganado 2-0 a Almirante Brown, el conjunto de Avellaneda impuso su jerarquía en tierras santiagueñas para no tener motivo alguno para sufrir. Aunque durante los primeros 45 minutos, donde se fue al entretiempo ganando por la mínima, pasó algún imprevisto por subestimar el partido.

Apenas había comenzado el partido, los de Gago se plantaron en campo rival y decretaron la apertura del marcador desde los pies de Mauricio Martínez, quien estaba un pasito adelantado, pero la jugada era imperceptible para el juez de línea. Si bien tuvo chances de ampliar el resultado, el arquero Luciano Silva pudo darle algo de vida a Gimnasia y Tiro de Salta.

Durante el complemento, Racing priorizó la tenencia y la pausa para poder lastimar al rival. A través de la paciencia, y en una ráfaga, Enzo Copetti y Benjamín Garré se juntaron para lastimar, y lograron su cometido: ambos marcaron para que el conjunto de Gago no sufriera en lo que restaba del juego.

La Academia tenía todo resuelto, o eso parecía. Cuando restaban 15 minutos para el final del encuentro, Gimnasia y Tiro de Salta llegó al descuento a través de un cabezazo de Ivo Cháves, quien dejó sin respuesta alguna a Matías Tagliamonte. Y en la Copa Argentina, los partidos podía suceder cualquier cosa.

Tras el descuento, Racing buscó no desesperarse para ir en búsqueda del cuarto tanto, por lo que buscó amigarse nuevamente con la tenencia del balón y así poder liquidar el partido. A pesar de que no pudo volver a lograr sacar una diferencia de tres goles, los de Gago no se despeinaron para acceder a la siguiente instancia de la Copa Argentina.