En el mundo Racing aún se lamentan por lo que ocurrió en el Cilindro de Avellaneda. Con un final para el infarto, sobre la hora, el elenco comandado por Fernando Gago tuvo un penal a su favor para imponerse en el resultado y sentenciar la vuelta olímpica, pero Jonathan Galván terminó fallando.

Horas después de que el defensor de la Academia quedara envuelto en un mar de críticas, se pudo observar con lujo de detalles una discusión entre Enzo Copetti, Gabriel Hauche, el propio Galván y Gonzalo Piovi, para determinar quién se haría cargo del decisivo remate. Y allí fue cuando el ex Atlético Rafaela le quitó de las manos el balón al surgido en las inferiores de Temperley, y que fue campeón con el equipo de Avellaneda en 2014.

Los hinchas de la Academia, enojados, hicieron foco en las declaraciones de Copetti tras la victoria ante Atlético Tucumán, quien sostuvo que serían campeones, además de que fue uno de los goleadores del campeonato con 11 tantos. Y en las últimas horas, Gerardo Bedoya, campeón con Racing en 2001, disparó con munición muy pesada para con el chaqueño.

El ex lateral colombiano, bancó al ex defensor de Aldosivi y Huracán, pero no así con el 9 de la Academia: "Me sorprendió que Galván pateara el penal, pensé que le iba a pegar Copetti. No sé por qué Galván le pegó tan suave, pero lo más importante es que tuvo la personalidad de patear el penal y no se escondió", expresó Bedoya en diálogo con D-Sports Radio, donde se lo notó muy molesto con el atacante.

A pesar de las críticas de todos los hinchas de Racing, como así también de uno de los grandes artífices de que el equipo que fue dirigido por Reinaldo Merlo rompiera una racha de 35 años sin títulos locales, quien salió en defensa de Enzo Copetti fue Araceli Bonino, su esposa, quien realizó un posteo en Instagram.

"Orgullosa de vos, de lo que lográs y lo que generás. Estoy feliz de acompañarte, obvio que como todo con días buenos y malos pero así es el fútbol, así es la vida misma. Para tu hija y para mi sos lo más grande que hay como jugador pero sobre todo como persona, quienes te conocen no me van a dejar mentir, entregas todo sin esperar nada a cambio, estás siempre para quien te necesita. Eso es lo que vale de vos, lo humilde y buena persona que sos. Que nunca nadie te quiera convencer de lo contrario. Te amo cada día un poco más. Siempre a tu lado amor de mi vida. Y tu cabeza siempre en alto. Queda mucho por recorrer todavía", escribió Bonino en la red social.