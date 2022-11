Todo se remonta al memorable -por lo negativo- Boca-Racing que definió al ganador del Trofeo de Campeones 2022. En medio de una lluvia de expulsiones por parte de Facundo Tello en medio de un partido recontra caliente, Darío Benedetto vio la roja y se despidió de la cancha entre risas, haciendo gestos de dinero. Una durísima acusación al arbitraje y la organización.

Esta claro que, a falta de anuncio oficial, el delantero del Xeneize sufrirá una severa sanción a raíz de los ademanes que realizó en San Luis. La muestra de ello es el repudio público de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, en Radio La Red hace algunas horas.

Después de aclarar que no vio el momento en vivo, ya que se encontraba bajando desde su palco al campo de juego para la ceremonia, el mandatario expresó un profundo malestar por los gestos del Pipa. "Sin duda que te duele. A mí no se me ocurre ni se me pasa por la cabeza que sucedan esas cosas. Siempre como responsable de la AFA algunos te quieren, otros no, pero siempre he ido a todas las finales. He puesto siempre la cara", declaró.

Finalmente, cuando le preguntaron por el arbitraje en general, Tapia puso sobre la mesa las apasionantes definiciones que hubo en el fútbol argentino durante el 2022 y manifestó conformidad con el nivel general. "Uno tiene que convivir con cosas que no le gustan pero con la tranquilidad de que en el campo de juego gana el que menos errores comete o el que mejor se levanta", cerró.