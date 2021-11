Pasó un año del fallecimiento de Diego Armando Maradona, y nadie quiere olvidarlo. Por eso mismo, el planeta fútbol sigue rindiéndole homenajes. Y después de se confirmara el amistoso entre la Selección Argentina y Napoli, a Dalma, su hija, no le gustó nada.

La mayor de las hijas de Pelusa se mostró en su cuenta de Twitter con una polémica publicación, en la que no disparó contra una persona en particular, pero sí dejó en claro que la realización del encuentro "trae consecuencias".

Por la mañana del domingo, en diálogo con El Show del Fútbol, el presidente de Napoli afirmó que el próximo martes 24 de mayo, en el estadio Diego Armando Maradona (ex San Paolo), se disputará un amistoso entre la Selección Argentina y el conjunto del sur italiano. Y a Dalma no le gustó para nada.

"Nunca voy a dejar de decir lo que pienso! Eso trae consecuencias! Desde juicios hasta PELOTUDOS opinando desde el desconocimiento absoluto! Me tienen harta! Pero sigo porque lo único que me importa es que se haga justicia por el y que caigan TODAS LAS LACRAS INVOLUCRADAS!", escribió en la red social del pajarito.

A pesar de que las fuertes críticas de Dalma Maradona no tuvieron un destinatario en particular, todo hace creer que fue dirigido hacia los organizadores del evento, ya que minutos antes había escrito que "nada me haría más feliz que poder presenciar un homenaje a mi papa en lo que fue por muchos años su casa en Italia, Napoli! Pero se está lucrando con su imagen y su nombre y eso no lo voy a permitir! Nada tienen que ver los hinchas que amare por siempre! Los corruptos son otros!". ¿Quedará en un simple mensaje por redes sociales o habrá una denuncia en la Justicia?