La última jornada de la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores tuvo como plato fuerte el partido entre Boca y Deportivo Cali en La Bombonera, el cual tenía en juego el segundo boleto de la zona a los octavos de final del certamen. Finalmente, el Xeneize se quedó con los tres puntos gracias al gol de Alan Varela y ahora se prepara para enfrentar nuevamente al Corinthians en una llave eliminatoria.

En la previa del partido, Teo Gutiérrez volvió a encender la mecha en un capítulo más de su picante historia contra el club de La Ribera y declaró: "Es una cancha en la que me va bien y esperemos que el hincha de River haga fuerza por Deportivo Cali". Lógicamente, la frase no cayó bien en la parcialidad azul y oro, por lo que las gastadas tras el resultado final fueron todas para el delantero con pasado en el Millonario.

Sin embargo, a raíz de la rivalidad que se ha creado en el último tiempo mucho se preguntan... ¿qué hubiera pasado si Teo jugaba en Boca? El propio jugador trajo al presente la anécdota de una negociación que podría haber terminado con Gutiérrez en La Bombonera. "Uno de los empresarios que me representan es hincha de Boca y quería que juegue ahí, pero no se terminó dando y fui a River", le dijo el atacante al youtuber Ezzequiel en la entrevista publicada el último domingo.

Como si fuera poco, Teo también reveló una conversación directa con Juan Román Riquelme allá por el 2011 que podría haber cambiado la historia personal del jugador y, quizás, la reciente de River. "Román es muy amable y gentil. Cuando me fui de Racing, él me llamó y quería que juegue en Boca. 'Si gana Ameal loquito, te venís para acá', me dijo. Terminó ganando Angelici y no se pudo dar. Román después se fue y bueno, son cosas de la vida", confesó. Una anécdota increíble.

Gutiérrez tiene los mejores recuerdos del actual vicepresidente del Xeneize y actualmente no tiene más que palabras de gratitud con él. "Quiero agradecerle a Román por sus palabras, por sus gestos. Es muy humano de él, es muy frentero en sus cosas. Haberlo visto jugar en Boca fue un espectáculo". Luego, cuando Ezzequiel le preguntó acerca de un potencial llamado en el presente, el cafetero contestó entre risas: "Habría que preguntarle a él". Una verdadera joyita que el delantero sacó a la luz.