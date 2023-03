Las malas noticias no dejan de circular por el mundo Independiente. Después de que Leandro Stillitano fuera despedido, Fabián Doman comenzó la ardua búsqueda de un nuevo entrenador. Pero las respuestas no suelen ser favorables.

Aparecieron los nombres de Ariel Holan, Antonio Mohamed, Gerardo Martino, Pablo Guede y hasta Ricardo Zielinski, pero hasta ahora ninguno se hizo cargo del Rojo. Si bien Doman eligió al DT de la Reserva, Pedro Monzón, para que se haga cargo hasta la asunción de un nuevo estratega, la búsqueda se hace más complicada que nunca.

Pero como al presidente de Independiente algo le faltaba era recibir un durísimo revés en cuanto a lo económico. Hace tiempo que viene lidiando con la pésima gestión que mantuvo Hugo Moyano, quien dejó deudas por doquier, y ahora la institución de Avellaneda fue condenada por un Tribunal de la Provincia de Buenos Aires.

En las últimas horas, el periodista César Luis Merlo afirmó que Independiente deberá abonarle un total de 8 millones de dólares a Gonzalo Verón, quien abandonó el club en octubre del 2020, por deudas desde el momento en que firmó su primer contrato con el Rojo.

Hace unos meses, Verón le afirmó a Clarín que, en su momento, habló con Héctor Maldonado (secretario de Independiente en la gestión Moyano) y que "tuvimos varias conversaciones sobre esa deuda. Llegó a darme tres cheques, pero luego me pidió por favor que no los depositara porque no era el momento ya que le podían cerrar la cuenta por falta de fondos. Eso fue en el Hotel Scala donde concentraba el equipo, lo recuerdo bien. Nosotros decidimos resguardarlo en ese momento. Pero los cheques se vencieron y nunca me los repusieron".

En la misma entrevista con el períodico argentino, el ex San Lorenzo explicó que "así se fueron acumulando deudas y nunca me pagaron. Decidí irme a préstamo a Aldosivi por todo este conflicto que estaba surgiendo. Ellos (por los dirigentes de Independiente) tenían que pagarme la mitad del sueldo y la otra mitad, Aldosivi. Tampoco me pagaron. Estuve un año en Aldosivi y jamás recibí un peso de parte de Independiente. Cuando se terminó el contrato con Aldosivi volví y me echaron en el medio de la pandemia. Así se empezó a acumular toda la deuda".