La picante frase de Nacho Fernández contra Riquelme: "Me causa gracia"

Han pasado poco más de 7 meses del triste episodio que protagonizaron Atlético Mineiro y Boca Juniors en Belo Horizonte por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Con una polémica arbitral que quedará en la historia, el conjunto de Brasil eliminó al Xeneize por penales y todo terminó en escándalo en los pasillos del Estadio Mineirão. Posteriormente, CONMEBOL sancionó a varios jugadores del club de La Ribera y las suspensiones entrarán en vigor a partir de la edición continental de 2022.

A pesar del paso del tiempo, Juan Román Riquelme no olvida lo sucedido y en cada entrevista utiliza una frase cada vez más habitual en él. "Le ganamos los dos partidos al Mineiro", repite constantemente el vicepresidente de Boca en alusión al arbitraje de aquella serie. El fuego está muy lejos de apagarse, sobre todo con las recientes palabras de uno de los grandes referentes del Galo en la actualidad.

Ignacio Fernández, exfigura del River de Marcelo Gallardo, habló en Radio Continental y dejó unas declaraciones que inmediatamente impactaron en el fútbol argentino, en referencia a lo ocurrido el pasado 20 de julio en Belo Horizonte. "Cuando Riquelme dice que le ganaron a Mineiro, me río. La realidad es que a Boca le ganamos nosotros, los que pasamos fuimos nosotros", sentenció Nacho sobre el resultado final de la serie de octavos de final.

En adición, el mediocampista dejó clara su postura sobre la polémica en el arbitraje del partido de ida. "El árbitro decía que no tenía señal del VAR y yo decía que esperen. No siento que lo hayan robado a Boca", afirmó Fernández. En el encuentro celebrado en La Bombonera, la figura del Mineiro fue el principal vocero de su equipo dentro del campo de juego y estuvo constantemente cerca del juez Andrés Rojas en las jugadas divididas del cotejo.

Claro está que aquella serie será difícil de olvidar, sobre todo para el público del Xeneize y los protagonistas del compromiso que se llevó a cabo en el Estadio Mineirão. Como era de esperarse, las declaraciones de Nacho Fernández no cayeron bien en La Ribera y no sería sorpresiva la respuesta para el ex River en las próximas horas.