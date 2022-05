La queja de Platense sobre el VAR antes de enfrentar a River: "No nos revisan ni la temperatura"

River encara la semana sabiendo que está a un paso de asegurar su presencia en los octavos de final de la Copa Libertadores y con el pase a cuartos en la Copa de la Liga en el bolsillo. Tras enfrentar a Fortaleza (jueves 19hs.), el equipo de Marcelo Gallardo pondrá la cabeza en Platense, buscando arrebatarle el primer puesto de la zona a Racing.

El próximo fin de semana, el Millonario saltará al campo de juego buscando clasificar puntero (depende de una derrota de la Academia ante San Lorenzo). El Calamar, ya eliminado, buscará tres puntos importantes para sumar en la tabla de promedios y evitar quedar último en"A nosotros no nos revisan ni la temperatura". la zona. En Vicente López hay guardia alta:

Fue el propio Omar De Felippe, DT de Platense, quien puso el foco en el arbitraje después del último partido de su equipo ante Argentinos, donde no le cobraron un penal sobre la hora por mano. "No sé qué pasó. Contra nosotros las revisan, en un partido nos cobraron dos penales. Pero a nosotros no nos revisan ni la temperatura, ni el aceite, ni nada", soltó el entrenador.

+ La agenda de River

Copa Libertadores vs. Fortaleza (V) | 5 de mayo a las 19

Copa de la Liga - Fecha 14 vs. Platense (L) | A confirmar

Copa de la Liga - Cuartos de final (L) | 10-11 de mayo

Copa Libertadores vs. Colo-Colo (L) | 19 de mayo a las 21

Copa Libertadores vs. Alianza Lima (L) | 25 de mayo a las 19