Un jugador que le ganó una final al River de Gallardo quedó libre y tras no conseguir equipo juega la liga de countries.

17 finales dirigió Marcelo Gallardo en su exitoso paso por River desde el 2014 al 2022, ganando 14 y perdiendo tan solo 3, una en el ámbito local y dos internaciones: la Supercopa Argentina 2014, el Mundial de Clubes 2015 y la más recordada, la Copa Libertadores 2019, ante el Flamengo en Lima.

Justamente Luciano Balbi , uno de sus verdugos en la primera final perdida, que se disputó el 25 de abril del 2015 ante Huracán, con triunfo del Quemero por 1 a 0 con gol de Edson Puch, quedó libre tras su paso por Brown de Adrogué de la Primera Nacional, y ahora juega para Saint Thomas Sur, en la Liga de Countries de Canning.

En diálogo con El Diario Sur, el lateral izquierdo que fue titular en la final ante River, contó su situación: “El nivel es muy bueno y me ayuda a mí para acercarme lo mejor posible al fútbol profesional otra vez”, comenzó. Y agregó: “Intenté buscar oportunidades afuera o en otra categoría. Los equipos del ascenso se fueron armando, lo que me cerró algunas puertas. Me entreno solo y juego para mantenerme”.

Sobre el partido ante el equipo de Gallardo, recordó: “Lo obtuvimos meritoriamente. Es un partido muy difícil en el que la presión la tiene el equipo grande, que es el favorito. Pudimos hacerles un gol rápido y lo aguantamos bien y lo ganamos”.

Tras su paso por el equipo de Parque Patricios, Balbi pasó por Valladolid de España, Unión de Santa Fe, Extremadura de España, Inter Turku de Finlandia, Panetolikos de Grecia, Temperley, Ferro y Brown de Adrogué, hasta su llegada a la Liga de Countries, a la espera de un nuevo equipo.