Mateo Retegui no podría haber soñado con mejor presentación en la Selección Italiana que la que tuvo a nivel personal en la doble fecha de Eliminatorias clasificatorias a la próxima Eurocopa, pues convirtió tanto en su estreno ante Inglaterra como en el segundo partido ante Malta.

La actuación del delantero, que además es pretendido por los gigantes de la Serie A, no hace más que dar mayores fudamentos a quienes señalan al Consejo de Fútbol de Boca por no haberle dado la oportunidad en un plantel donde no sobran goles por estos tiempos y que tiene al entrenador Hugo Ibarra en la cuerda floja.

En su regreso al país para reincorporarse a los entrenamientos de Tigre, equipo que lo puso a los ojos de Italia, no ocultó la satisfacción por su gran semana en Europa y expresó su agradecimiento al entrenador que le tuvo la confianza que otros no han tenido: "La verdad que fue algo único, hermoso. Para mí fue hermoso. Me vuelvo contentísimo y con mucha energía par afrontar lo que viene con Tigre", comenzó diciendo.

"Agradecido a Roberto (Mancini) y a mis compañeros porque me ayudaron a estar ahí, me dieron confianza. A Roberto por darme la oportunidad y a todo Tigre por ayudarme a cumplir este sueño que lo tenía ahí. Me vuelvo feliz", agregó.

"Roberto me dio la confianza de jugar los dos partidos de titular. Pude convertir en el primero. No se dio el resultado que queríamos y un poco da tristeza por eso. En el segundo partido encontramos la victoria, pude volver a convertir, así que estoy agradecido por la oportunidad. Feliz y con muchas ganas de volver a estar allá en algún momento", concluyó.