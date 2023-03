"Me dio odio": Chiquito Romero contó por qué fue a Boca y no a Racing

Pasó la era de Agustín Rossi en Boca y casi ningún hincha extraña la labor del actual arquero del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? El motivo tiene nombre y apellido: Sergio Romero. En un andar irregular del equipo de Hugo Ibarra, Chiquito está siendo la gran figura del Xeneize salvando pelotas importantes y manteniendo arcos en cero que valieron puntos durante el Torneo LPF 2023.

En la previa al choque del club de La Ribera contra Instituto, a llevarse a cabo en La Bombonera, el histórico de la Selección Argentina decidió hablar con Radio La Red y sus declaraciones hicieron ruido en Avellaneda cuando se tocó el tema de su frustrada vuelta a Racing.

"Me dio mucha bronca lo que dijo, me generó odio lo que dijo el presidente cuando yo firmé con Boca. Él dijo que 'Romero eligió a Boca por sobre Racing', cuando él ni siquiera me fue a ver cuando yo estaba entrenando. Me dio mucha bronca que no me llamara Racing", expresó el arquero de Boca sobre el período en el que se recuperaba de una lesión en la rodilla en las instalaciones de la Academia.

Luego, Chiquito no dio vueltas para hablar sobre su relación actual con Blanco. "No me sentaría a tomar un café con él porque no midió las palabras y perjudicó a la persona. Si yo digo las cosas que hice... ¿Qué dirá el hincha de Racing sobre Blanco?", concluyó Romero en su descargo. Una historia que difícilmente cambiará su rumbo. Hoy, feliz en el Xeneize, el arquero no se replantea su vuelta mientras siga la actual gestión.