Si bien estamos acostumbrados a tener idas y vueltas entre River y Boca durante los mercados de pases, en esta oportunidad la novela tiene lugar en Parque Patricios. Lucas Merolla queda libre en Huracán dentro de seis meses y el Xeneize ofertó por él varias veces, pero Huracán se puso firme y no lo vendió con el riesgo de perderlo en junio.

Según David Garzón, presidente del Globo, las propuestas desde La Ribera fueron insuficientes y Boca habria decidido jugar otras cartas tras las constantes negativas del Quemero: intentar firmar un precontrato con el defensor para que arribe a mitad de año. Aún así, se desconoce el desenlace de la historia.

Y quién mejor para que la cuente que el mismo protagonista. Lucas Merolla sorprendió a todos durante la mañana del jueves y decidió romper el silencio en TyC Sports para exteriorizar los sentimientos que se le atraviesan en esta novela. "No la estoy pasando bien", relató.

Pese a dejar en claro que entiende la postura de Huracán con su situación deportiva, Merolla no dio pistas claras sobre su futuro. "No descarto renovar ni ninguna otra opción", expresó para luego tirarle flores al Globo: "No hay mejor lugar que Huracán".

Eso sí, el central confirmó que todavía hay negociaciones con su club para prolongar su vínculo más allá de junio y manifestó que no firmará un precontrato con Boca a estas alturas: "Nunca haría algo así". Sin embargo, con ofertas hasta desde el fútbol de Letonia, el futbolista deberá tomar una decisión en el corto plazo. Capítulos por escribir.