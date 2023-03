Otra vez Gatti: dijo que el premio The Best no lo merecía Scaloni sino otro técnico

The Best

The Best

El lunes pasado, el fútbol argentino se adueñó de la ceremonia de entrega de premios 'The Best'. Es que "Dibu" Martínez se hizo con el galardón al mejor arquero, Lionel Scaloni fue catalogado como el mejor entrenador, Lionel Messi cosechó el premio al mejor jugador y la hinchada argentina, con Tula a la cabeza, ganó el reconocimiento a la mejor afición.

Naturalmente, estas designaciones generaron alegría, felicitaciones pero también comentarios un tanto polémicos. Es que varias personalidades del mundo del deporte no estuvieron del todo de acuerdo con estas designaciones, como por ejemplo el legendario arquero español Iker Casillas. Y quien se sumó en las últimas horas fue Hugo Gatti.

El "Loco", recordado exarquero argentino, siempre aparece en escena con comentarios polémicos, incluso contra sus compatriotas. Supo pegarle duramente al propio Messi y ahora indicó, en medio de su participación en el programa 'El Chiringuito', que Scaloni no merecía el premio ya que Carlo Ancelotti hizo más méritos para ese galardón.

Cuando el conductor del programa le preguntó a Gatti si Scaloni merecía más el premio que Ancelotti, el argentino no dudó: "No, pero es el Mundial. Este es un The Best del Mundial. Ancelotti hizo más y en muchos más años, pero en el Mundial no estuvo", comenzó señalando el arquero que se desempeñó, por ejemplo, en River y en Boca.

"Con todos esos méritos, el italiano lleva ventaja. Ancelotti hizo más méritos a mi modo de ver", completó Gatti, de 78 años de edad y 18 veces internacional con el seleccionado argentino, argumentando que el director técnico de Real Madrid encaminó a la entidad Merengue hacia la UEFA Champions League y La Liga de España.