Racing fue el último campeón del Fútbol Argentino en este 2022, ya que derrotó a Boca en la final del Trofeo de Campeones. Sin embargo, pese a que el encuentro se encontraba 2-1 cuando Facundo Tello dio por finalizado el cotejo, en las planillas figura 3-0. A continuación, te contamos las razones de esto.

+¿Por qué el resultado entre Racing y Boca fue 3-0?

La razón de este resultado parte por la Regla 3.1 de la FIFA: "Disputarán los partidos dos equipos, cada uno de ellos con un máximo de once jugadores, uno de los cuales será el guardameta. El partido no comenzará ni proseguirá si uno de los equipos dispone de menos de siete jugadores.

Si uno de los equipos acabara con menos de siete jugadores debido a que uno o varios de ellos hayan abandonado voluntariamente el terreno de juego, el árbitro no estará obligado a detener el juego y se podrá otorgar ventaja. Sin embargo, el partido no deberá reanudarse una vez que el balón no esté en juego si un equipo no cuenta con siete jugadores como mínimo.

Si las reglas de la competición estipulan que se debe dar a conocer el nombre de todos los jugadores y suplentes antes del saque inicial y un equipo comienza el encuentro con menos de once jugadores, únicamente los jugadores y suplentes que figuren en la alineación inicial podrán participar en el partido en cuanto lleguen".

Y es que el Xeneize sufrió la expulsión de cinco futbolistas: Sebastián Villa, Alan Varela, Luis Advíncula, Frank Fabra y Darío Benedetto. De esta manera, no se pudo finalizar el partido.