Este miércoles, en el marco del Trofeo de Campeones y con el imponente estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba como escenario, tendremos una gran función para todos los amantes del deporte más hermoso del planeta. Es que se encontrarán frente a frente River Plate y Banfield buscando el pasaje hacia la instancia decisiva.

Es que el ganador de este compromiso se topará con Boca Juniors, conjunto que ya espera en la final por un nuevo título oficial. El partido en cuestión entre los comandados estratégicamente por Martín Demichelis y los encabezados tácticamente por Javier Sanguinetti tendrá su puntapié inicial a las 21 horas y acaparará la atención de todo un país.

No es un detalle menor que River se presentó el sábado pasado por la cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina y derrotó a Tigre por 1-0 en condición de visitante. Por su parte, el Taladro también vio acción en la misma jornada pero no corrió con la misma suerte que el Millonario ya que cayó por 2-0 en la casa de Newell's Old Boys de Rosario.

¿Qué pasa si hay empate?

En ese contexto, no todos saben qué sucederá si hay empate una vez transcurridos los 90 minutos reglamentarios. Y lo cierto es que, en esta oportunidad, no habrá tiempo suplementario, por lo que River y Banfield deberían definir el pasaje hacia el cotejo decisivo por el Trofeo de Campeones en una definición desde el punto del penal.

Los detalles del partido

Hora: 21:00

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba)

TV: ESPN Premium y TNT Sports

Árbitro: Facundo Tello