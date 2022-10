En la jornada feriada de lunes, se llevó a cabo el gran partido de la fecha: Racing recibió a Atlético Tucumán ante un Cilindro de Avellaneda repleto de fieles seguidores que llegaron con muchísima ilusión de poder acercarse a Boca, el puntero de la Liga Profesional.

Los comandados por Fernando Gago llegaban con un último empate, sobre la hora, frente a Defensa y Justicia, mientras que los de Lucas Pusineri, le habían ganado en el José Fierro a Platense. Y sin duda alguna, desde la previa, mantuvieron cautivos a los simpatizantes de ambos equipos.

Desde el primer momento, Racing salió en búsqueda de un resultado favorable para mentenerse en la pelea por el campeonato, y se encargó de atocigar a Atlético Tucumán con la presión de EnzoCopetti, quien aprovechó un grosero error de Carlos Lampe para definir con el arco a su merced y sentenciar la apertura del marcador.

Los comandados por Gago no bajaron la intensidad, aprovecharon los espacios que dejaron los de Pusineri y después de una enorme jugada colectiva, donde se asociaron Eugenio Mena y Copetti, la Academia logró ampliar el marcador por medio del lateral izquierdo chileno, quien además marcó su primer gol con la camiseta de Racing.

A partir de las modificaciones, algunas para cuidar a sus futbolistas, Fernando Gago trató de rematar el partido. Sin embargo, la puntería de Racing no estuvo centrada y, a pesar de que no sufrió los ataques de Atlético Tucumán, no logró liquidar el marcador.

De esta manera, la Academia quedó a tan solo una unidad de Boca, que tiene que completar su partido frente a Gimnasia de La Plata, el próximo miércoles 19 de octubre, en el Juan Carmelo Zerillo y con la presencia de los hinchas del Lobo. Sí, la Liga Profesional está al rojo vivo.