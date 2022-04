El presente de Vélez no es para nada satisfactorio. Durante el último fin de semana igualó frente a Barracas Central, los hinchas están enojados con la Comisión Directiva porque desmantelaron al plantel y no esclarecen los montos en que se transfirió a Thiago Almada a la MLS y porque lo deportivo no mejora.

Según trascendió, en las próximas horas habría una marcha hacia la Sede del Fortín, donde los socios exigirían la renuncia de la dirigencia comandada por Sergio Rapisarda. Pero el presidente, como no quiere que se generen mayores disturbios, tomó una decisión en pos del equipo: negociar con un nuevo entrenador.

Luego de la salida de Mauricio Pellegrino, quien se hizo cargo del plantel fue Julio Vaccari. Desde su arribo al interinato, el ex DT de la Reserva logró un solo triunfo, cuatro igualdades y dos derrotas. Y este martes, deberá afrontar el duelo ante Nacional de Montevideo. Pero como en la dirigiencia de Vélez no quieren que la Libertadores se tire por la borda, ya tienen un candidato para que tome las riendas del club.

Después de que se marchara de Internacional SC, el apuntado para llegar a Liniers es nada más ni nada menos que Alexander Medina. El Cacique mantuvo sus primeros contactos con los directivos velezanos, quienes harían un importante esfuerzo económico para asegurarse al DT que consiguió muy buenas campañas al frente de Talleres de Córdoba.

Todavía no se reunieron para afinar el lápiz ni para ultimar detalles en su posible arribo, más allá de que San Lorenzo también está buscándolo. Sin embargo, el cónclave entre Rapisarda y Medina se daría a fines de esta semana o, a más tardar, durante la próxima. Pero Vélez ya comenzó la negociación con el pie derecho.