El gran presente de Mateo Retegui hace que su estadía en el fútbol argentino esté cada vez más cerca de llegar a su fin. El delantero es buscado por clubes de Europa y su llegada al Viejo Continente es inevitable. Ayer, el prestigioso medio La Gazzetta Dello Sport publicó una nota con el centrodelantero.

Allí, el hijo del Chapa no tuvo problemas para hablar de su futuro: "Mi próximo club será en Europa. Me encantaría probar una experiencia en la Serie A, pero aún no tengo idea, mi papá se encarga de eso. Melaraña me dijo que lo más probable es que salga en junio. Jugar en Europa es un sueño para cualquier futbolista, es donde están los clubes más grandes".

Hace unos días, Ezequiel Melaraña, presidente de Tigre, había sido contundente sobre este tema en TyC Sports: “Todo indica que Retegui será vendido en junio. Hay varios interesados de Europa. Una vez que la propuesta nos cierre a Boca y nosotros, compraremos el 50% de sus derechos y seremos socios en la operación”.

Cabe recordar que el Matador se quedará con la mitad de la ficha del goleador a cambio de 2.3 millones de dólares. A Retegui le quedan un par de meses jugando en Victoria y, según informó el periodista Fabrizio Romano, Inter y Eintratch Frankfurt están interesados en él.