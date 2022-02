River y Newell's se vieron las caras este domingo en el Estadio Marcelo Bielsa, en el marco de la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional. Ambos llegaron a este partido con un triunfo y una derrota en su haber, por lo que una victoria era vital para cualquiera de los dos equipos en su búsqueda por meterse en el pelotón superior de la Zona A.

El elenco que comanda Marcelo Gallardo no entregó su mejor versión y estuvo más cerca del nivel mostrado ante Unión que lo visto contra Patronato. Sin embargo, chances claras no le faltaron al Millonario para quedarse con el título de merecedor de los tres puntos. Santiago Simón, en el primer tiempo, y Enzo Fernández, en el segundo, tuvieron la mala fortuna de encontrarse con los postes defendidos por Mauricio Arboleda y el marcador no se movió de su lugar.

Las buenas para el equipo del Muñeco llegaron a falta de 15 minutos para el cierre. La salida desde el fondo no pareció ser el fuerte de la Lepra y en algún momento tenía que llegar el error: Mauricio Arboleda se la regaló a Juanfer Quintero en un intento de despeje y el "10" de River le pegó como si estuviera jugando al billar para abrir el tanteador en Rosario.

Las falencias en el conjunto de Javier Sanguinetti quedaron remarcadas una vez más luego de otra desafortunada acción del arquero de Newell's. Robert Rojas escaló por el sector derecho y remató con destino a gol, pero la contribución de Arboleda fue clave para que la pelota termine en el fondo de la red. En un puñado de minutos, el Millonario se encontró dos goles por encima de su rival y el partido ya estaba liquidado.

El equipo de Marcelo Gallardo fue persistente a pesar de no haber jugado un gran partido en el Estadio Marcelo Bielsa y se llevó su merecido premio. Tras caer contra Unión en el debut, River enfila su segundo triunfo consecutivo en la Copa de la Liga Profesional y, a falta de que se juegue el resto de la fecha, se ubica en puestos de clasificación directa a la etapa eliminatoria antes de recibir a Racing. Newell's, mientras tanto, volvió a caer y deberá reponerse visitando a Talleres.