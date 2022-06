Después de comenzar el torneo con el pie izquierdo, River viajó hacia Santa Fe para enfrentar a Unión y así buscar poder cortar con la mala racha, donde además de no conseguir triunfos en los primeros tres encuentros, tampoco había logrado convertir goles.

La promesa de buen fútbol estaba hecha, más allá de la mala racha que acarreaba el Millonario. Los comandados por Gustavo Munúa, como así también los de Marcelo Gallardo tienen varios jugadores de buen pie, pero en el elenco riverplatense no lograban destacarse individualmente.

A pesar de que el Tatengue comenzó rodeando a River, y así lo arrinconó contra las cuerdas, no logró tumbarlo. Los ataques no fueron demasiado punzantes como para terminar de lastimar a su rival, y se vio perjudicado. Cuando el reloj llegaba al primer cuarto de hora, y después de una gran jugada individual de Julián Álvarez, fue Braian Romero quien cortó con la mala racha del equipo dirigido por el Muñeco, que llevaba 292 minutos sin anotar un gol.

En el complemento, los de Marcelo Gallardo aprovecharon toda su jerarquía y le demostraron a todos los fanáticos del fútbol que tenían todos los goles guardados. Y bajo una actuación estelar de Julián Álvarez, amplió el resultado: el próximo refuerzo de Manchester City asistió notablemente a Enzo Fernández para que anotara el 2-0. Pero también tuvo su momento personal.

A falta de 18 minutos para que Pablo Echavarría diera el pitazo final, el Araña sentenció el 3-0 y así alcanzó su 52 conquista con la camiseta del Millonario. De a poco, los hinchas ya lo empiezan a llorar. Pero mientras tanto, lo disfrutan a pleno.

Cuando se creía que los de Núñez se encaminaban para continuar marcando goles en el estadio del Tatengue, llegó el momento del descuento. El delantero que está a préstamo desde San Lorenzo, Mariano Peralta Bauer, aprovechó un centro para rematar con un fortísimo cabezazo y así darle una porción de ilusión a todos los hinchas de Unión.

Después del tanto, los de Munúa no lograron aprovechar que el Millo había alivianado la intensidad, y así terminaron sufriendo el cuarto tanto en contra. Después de que Esequiel Barco asistiera notablemente a AgustínPalavecino, fue el ex Deportivo Cali quien sentenció la historia. Sí, a River le salieron todas las que no pudo conquistar en las primeras tres jornadas.

Sobre el final del partido, y para que la goleada sea aún mayor, Juan Fernando Quintero asistió descomunalmente a Álvarez, que alcanzó su grito 53 en el elenco riverplatense. De esta manera, el nacido en Calchín quedó a dos goles del récord que le pertenece a Rafael Santos Borré, quien actualmente se encuentra en Eintracht Frankfurt.

Con vistas a disputar sus respectivas llaves de Libertadores y Sudamericana, tanto el Millonario como el Tatengue buscarán mejorar diversos aspectos futbolísticos, ya que los locales no lograron continuar con el desempeño que venían mostrando en los primeros tres partidos, mientras que la visita debió modificar por completo su estilo y ser mucho más directo para obtener más goles que juego.