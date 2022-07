Carlos Tevez y Chapa Retegui iban a dirigir como dupla técnica en Rosario Central, pero después de la confirmación de ambos en el cargo el ex DT de Las Leonas se bajó del proyecto, continuó su cargo como Secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires y al ex futbolista de Boca esto no le gustó nada. Por eso, cada vez que tiene una cámara enfrente, el Apache le tira con todo.

Todo comenzó al aire de TyC Sports, cuando Retegui contó las razones de su "renuncia" a Rosario Central y aseguró varias veces que "siempre lo va a apoyar porque es un amigo". Todo marchaba con normalidad, hasta que el ex 10 de la Juventus utilizó el mismo canal para contar otra versión de los hechos: "Fue desprolijo, prefirió un cargo político antes que su sueño. El fútbol no es para cagones".

Desde aquel momento la relación se tensó. Aunque claro, con experiencia y tranquilidad, Chapa Retegui eligió no confrontar los dichos de Tevez. "Le deseo lo mejor, de corazón, en esto que emprendió. Pensé que era mi amigo. Con su experiencia y su sabiduría le va a ir muy bien. Hoy después de almorzar me enteré de lo que dijo, puedo entenderlo, pero yo tengo un compromiso muy grande con la Secretaría de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires", calmó las aguas el del mundo del hockey. Enfrente, Carlitos no bajó las armas.

A pesar de que parecía un tema terminado, el Apache volvió a ser consultado al respecto en la conferencia de prensa de Rosario Central y no sacó el pie del acelerador. "Si Retegui dijo que era mi amigo, ¿cómo serán mis enemigos, entonces? No quiero ni pensarlo...", disparó entre risas dejando en claro que no quedó bien la relación a pesar de sus declaraciones de disculpas.

Por otra parte, tras la eliminación del Xeneize de la Copa Libertadores y la salida repentina de Sebastián Battaglia del banco de los suplentes, Tevez fue consultado por el club de sus amores. Aunque claro, aquí sí la gambeteó: "¿Boca? Estoy en Central, estoy contento acá".