Fue una semana muy intensa para Racing. Después de haber caído en La Plata frente a Estudiantes, Fernando Gago desafectó a Edwin Cardona por no haber pasado el pesaje habitual de los entrenamientos. Por ese motivo, no pudo estar en el triunfo ante Patronato.

Luego del encuentro frente a los de Entre Ríos, fue el propio Gago quien se refirió al futuro del ex enganche de Boca, de quien sostuvo que "no estaba en condiciones óptimas para jugar el partido de hoy, por eso no estuvo convocado. A partir del próximo partido estará a disposición".

Cardona debía reducir su peso, ya que estaba excedido 4 kilos, y durante toda la semana fue una incógnita su presencia en el choque de este domingo, a las 20:30 horas, frente a Platense. Y a última hora del sábado, el entrenador de Racing dio a conocer la lista de convocados.

Fernando Gago confirmó la citación de EdwinCardona, ya que redujo su peso y ahora estará a disposición para el duelo contra el Calamar en el estadio Ciudad de Vicente López. Lo mismo sucedió con Leonel Miranda, otro de los marginados por el entrenador de Racing, ya que había atravesado el mismo inconveniente que el colombiano.