San Lorenzo avanzó a los dieciseisavos de final de la Copa Argentina con triunfo 3-0 sobre Sarmiento de Resistencia y un doblete muy especial para Nicolás Blandi, quien a sus 33 años volvió a disputar un partido como titular en El Ciclón después de cuatro larguísimos años, ya que la última vez había sido en la derrota 4-1 ante Central Córdoba, en 2019.

Apenas tomó la palabra, el delantero dijo estar conforme por la actualidad del equipo que además es líder de la Ligra Profesional y por su actuación personal, pero no se olvidó cuánto sufrió en todo ese período de tiempo. "Hacía mucho que no me tocaba jugar, sufrí, la pasé mal, pero hoy gracias el apoyo de mis compañeros y el cuerpo técnico me llevó este premio que es haber jugado, el equipo ganado y nos vamos todos contentos a Buenos Aires", señaló.

Entre aquel partido de 2019 y el de anoche, Nicolás Blandi tuvo un paso por Colo Colo de Chile en que sufrió en exceso por lesiones recurrentes que lo dejaron fuera de los convocados en un total de 31 partidos. También la pasó mal en su vuelta al Ciclón, donde otra vez lo acecharon las lesiones, generando incluso la crítica de muchos hinchas.

Quien se mostró muy satisfecho con la actuación del delantero que invita a pensar en un renacer que puede ser más que fructífero para San Lorenzo fue el entrenador Rubén Darío Insúa, quien pese a no haberlo tenido en cuenta entre los titulares en lo que va del campeonato, recordó que tuvo muy buenas prestaciones durante los partidos de pretemporada.

"Viene trabajando muy bien. Nico venía haciendo goles en todos los amistosos. Cumplió, hizo un buen partido. Sabemos que en el área es un delantero que se equivoca muy poco. Físicamente ya estaba bien. Ahora tenemos tres delanteros goleadores", señaló en diálogo con TyC Sports.