Carlos Tevez sorprendió a todos hace solo semanas cuando perfiló su vida post retiro profesional hacia otro rumbo distinto al que se venía especulando. Es que luego de coquetear con la política de Boca, finalmente "Carlitos" confesó que iba ser entrenador y que incluso había tenido ofertas de clubes del fútbol argentino.

Solo días más tarde, el "Apache" fue confirmado como entrenador de Rosario Central, equipo que se encontraba en un interinato bajo las órdenes de Germán Rivarola tras la salida de Leandro Somoza. Y tras casi dos meses de darse su estreno en la derrota ante Gimnasia, el Canalla comandado por Tevez acumula 10 partidos en donde ganó cuatro (el clásico vs Newell's incluido), empató dos y perdió cinco, dándose el inicio de su ciclo con una irregularidad marcada.

En los últimos días, en concreto horas antes del partido contra Boca del pasado miércoles, Carlitos recibió una denuncia penal proveniente de de un grupo de entrenadores que lo acusaban de no tener título de DT, algo que atentaba contra la potestad del Apache de ejercer su cargo de entrenador.

Sin embargo, esta cuestión fue desestimada y esta tarde, luego de que Rosario Central pierda ante Banfield en el Gigante de Arroyito, a Carlos Tevez le preguntaron sobre esta cuestión, a los que el flamante DT del Canalla respondió para cerrar la conferencia de prensa: "Me río, nada más", declaró ante la consulta de un reflexión sobre el hecho.

Así, Tevez dejó en claro lo que le parecía esa denuncia que finalmente no prosperó en su contra, en donde se expresaba explícitamente según el abogado que estuvo a cargo de la misma lo siguiente: "No nos interesa que vaya preso. Lo único que queremos es que no se siga violando la ley y escupiendo en la cara. Que se empiece a respetar la ley, porque hay gente que le dio su vida al fútbol y hoy no tiene para comer". Carlitos lo tomó con humor, pero dejó un mensaje en esa cita.