En el marco del partido de ida de los cuartos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores, Boca y Racing no se sacaron ventajas en La Bombonera, tras empatar 0 a 0, por lo que la llave quedó completamente abierta de cara a la revancha, que será en Avellaneda.

Tras este encuentro, el entrenador de la Academia, Fernando Gago, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que dio su análisis del rendimiento de su equipo, y también se refirió a lo que fue el intercambio de palabras en la previa de este duelo, entre Agustín Almendra y Darío Benedetto.

“Hablé con Agustín (Almendra) por sus declaraciones, pero no voy a opinar sobre eso”, comentó contundente Gago, que siguió por la misma línea: “No me corresponde hablar, yo pasé muchos años en esta institución, me crie en esta institución”.

Y cerró: “Agustín también se crió acá y por determinadas cosas del fútbol está jugando hoy en Racing y yo estoy dirigiendo en Racing. Yo no puedo opinar de lo que significa la gente o lo que haya en Agustín. Esto es fútbol y sabemos que es así”.

¿Dónde ver Boca – Racing por la Copa Libertadores?

Tanto el partido de ida como el de vuelta de los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores 2023 entre Boca Juniors y Racing Club serán transmitidos en vivo por Telefé.

¿Cuándo y a qué hora juegan Racing vs. Boca por la Copa Libertadores?

El partido entre Racing Club y Boca Juniors tendrá lugar el miércoles 30 de agosto, en el Estadio Presidente Perón, a partir de las 21.30 horas, por el duelo de vuelta de los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores 2023.