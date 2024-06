¿Qué será del futuro de Adam Bareiro? El paraguayo protagoniza una de las novelas del mercado debido a que es pretendido por Boca, por River y por diversos clubes del fútbol internacional como Atlético Mineiro. En paralelo, su futuro en San Lorenzo aún no está definido ya que si bien en el Ciclón necesitan vender jugadores para levantar las inhibiciones sufridas por la FIFA, tampoco quieren desarmar el plantel y perder a su máxima figura.

En este contexto de incertidumbre acerca de lo que sucederá con su futuro, Adam Bareiro se encuentra en la Selección de Paraguay con los preparativos para la Copa América, en donde tiene su lugar asegurado a pesar de que el entrenador, Daniel Garnero, aún debe borrar a tres futbolistas de la lista.

Desde la concentración del equipo albirrojo, el propio delantero rompió el silencio y habló de su situación, aunque puso paños fríos al respecto: “A veces es difícil centrarse en los aspectos personales cuando hay tantos rumores detrás. Tengo la tranquilidad de que, si esos rumores están, es porque vengo haciendo bien las cosas. Ahora tengo que centrarme en la selección (de Paraguay) y el día de mañana veré qué hago de mi futuro con San Lorenzo o cualquiera de los otros clubes“.

De esta manera, Bareiro mantuvo la misma línea que San Lorenzo para hablar de un posible traspaso, revelando que momentáneamente no existen conversaciones formales y solo se tratan de rumores o intereses de parte de Boca, River, Atlético Mineiro y otros clubes. Actualmente, el paraguayo se enfoca en su selección y sigue siendo futbolista azulgrana.

Ortigoza se refirió al futuro de Adam Bareiro

El ídolo del Ciclón, que ejerce como mánager del club, dialogó con ESPN y sentenció que “Bareiro hoy está con su selección” y que “hay muchos rumores, pero al club no llegó nada formal“. En este contexto, Ortigoza se refirió a la situación financiera de San Lorenzo y expresó que tienen consciencia de que deben vender jugadores para levantar las inhibiciones para reforzar al equipo. “La idea es ver cómo se siente, si cumplió un ciclo o tiene que emigrar. Lo va a decidir él. Queremos que los chicos quieran quedarse, no podemos obligarlos“, añadió.

Sin embargo, el mánager destacó que el Ciclón tiene la necesidad de vender porque su principal objetivo es solucionar las inhibiciones que tiene en el mercado y Bareiro es uno de los jugadores que es sondeado por diversos clubes.

Respecto a un posible destino para el futuro del paraguayo, Ortigoza fue claro: la prioridad no es ni Boca, ni River, sino que la idea es venderlo al exterior. “Se evaluarán las ofertas que lleguen para que al club le entre dinero para poder resolver los problemas. No estaría bueno que cambie en el fútbol argentino, si no que se vaya afuera. Es un chico que quiere mucho al club y hace dos meses se hizo un tatuaje de San Lorenzo. Es inteligente“, cerró.

¿Cuánto vale Adam Bareiro?

El ex Monterrey extendió este año su vínculo con San Lorenzo y posee contrato hasta diciembre de 2025. En dicha firma que se estableció a principios de este año, se estableció una cláusula de rescisión por la que cualquier club puede pagar para que Adam Bareiro pueda marcharse de la institución de Boedo mediante un traspaso.

A pesar de que posee una cotización actual de 6 millones de euros según Transfermarkt, la opción de salida es de un valor inferior a dicha cifra. Según pudo saber Planeta Boca Juniors, la cláusula de Adam Bareiro fue establecida en 3.5 millones de dólares netos.