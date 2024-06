Adam Bareiro pinta para ser una de las grandes novelas del mercado de pases en el fútbol argentino. El delantero paraguayo aún no tiene definido su futuro luego de haber puesto en duda su continuidad en San Lorenzo y lo tienen en carpeta clubes de Argentina como Boca y River, y en el exterior también ha despertado interés desde Brasil y otras ligas internacionales.

Tras haber partido desde el Ciclón rumbo a su Selección para los preparativos de cara a la Copa América, en el club de Boedo rompieron el silencio acerca de su situación. En diálogo con ESPN, Néstor Ortigoza -mánager de la institución- se refirió al futuro de Bareiro y no dio vueltas al respecto.

El ídolo del Ciclón comenzó afirmando que “Bareiro hoy está con su selección” y que “hay muchos rumores, pero al club no llegó nada formal“. En este contexto, Ortigoza se refirió a la situación financiera de San Lorenzo y expresó que tienen consciencia de que deben vender jugadores para levantar las inhibiciones para reforzar al equipo. “La idea es ver cómo se siente, si cumplió un ciclo o tiene que emigrar. Lo va a decidir él. Queremos que los chicos quieran quedarse, no podemos obligarlos“, añadió.

Sin embargo, el mánager destacó que el Ciclón tiene la necesidad de vender porque su principal objetivo es solucionar las inhibiciones que tiene en el mercado y Bareiro es uno de los jugadores que es sondeado por diversos clubes. Respecto a un posible destino para el futuro del paraguayo, Ortigoza fue claro: la prioridad no es ni Boca, ni River, sino que la idea es venderlo al exterior. “Se evaluarán las ofertas que lleguen para que al club le entre dinero para poder resolver los problemas. No estaría bueno que cambie en el fútbol argentino, si no que se vaya afuera. Es un chico que quiere mucho al club y hace dos meses se hizo un tatuaje de San Lorenzo. Es inteligente“, cerró.

El interés de Boca y River por Adam Bareiro

Sabido es que Boca y River siguen al delantero paraguayo de San Lorenzo. Su cláusula de rescisión es de 3.5 millones de euros y el Ciclón, tal como mencionó Ortigoza, planea venderlo en este mercado de pases. Ambos clubes argentinos tienen noción de las intenciones del cuadro azulgrana de que sea traspasado al exterior y por eso se mostraron dispuestos a ofrecer cifras superiores a las de su cláusula.

De momento, en San Lorenzo esperarán por una oferta concreta fuera de Argentina antes de darle el sí a Boca o a River. Atlético Mineiro es otro candidato a quedarse con su pase, pero tampoco sería opción para el Santo debido a que es su rival en octavos de final de la Copa Libertadores.

En cuanto a la competencia entre clubes, los de Núñez parecen tomar la delantera si San Lorenzo finalmente decide venderlo en el fútbol argentino, pero el Xeneize no se bajará de la puja debido a que es uno de los futbolistas que más le gustan en el ámbito local a Juan Román Riquelme.